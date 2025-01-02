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大叔「拖鍊子尾隨進電梯」安撫她別怕 結局神反轉網笑翻：吉度慌張？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，有天搭乘電梯，被拖著鐵鍊的大叔尾隨，背後詳情曝光後讓網友笑翻。 示意圖／ingimage
一名女網友表示，有天搭乘電梯，被拖著鐵鍊的大叔尾隨，背後詳情曝光後讓網友笑翻。 示意圖／ingimage

一名女網友近日在Threads上發文分享，有天晚上回家，搭電梯時遇到一位大叔拖著鐵鍊尾隨，讓原PO害怕地直盯著鐵鍊，大叔看到她的神情竟笑道「妹妹不要怕啦」，然而正當他指著鐵鍊準備說話時，卻忽然回頭望向鐵鍊尾端，飆了髒話大喊「我的狗咧！」結局神反轉也讓網友們笑翻。

貼文一出，網友對於故事轉折覺得有趣，「我以為故事尾端是妳看不到的幽靈勒，怎麼那麼反轉搞笑」、「驚悚片秒變搞笑片」、「從恐怖片變成喜劇片」；不少人則是直呼故事好笑，「笑到流淚」、「哈哈哈，搞笑大叔」、「謝啦！我這幾天心情不好，看到妳這post（貼文）笑翻了」、「哈哈哈哈已笑翻」、「太有畫面了，超好笑」。

對此，網友們也紛紛歪樓關心起大叔的狗，「是綁吉娃娃嗎？沒拉到東西都沒感覺。『吉』度慌張」、「到底是什麼狗」、「關心一下後面大叔找到狗狗了嗎？」、「所以他的狗咧？」、「狗狗勒！」。

不過對於這篇故事的真實性，有人則懷疑是老梗笑話，「原來脆（Threads）上這麼多人沒看過這個老梗笑話嗎？」、「老梗，都很多人作成影片了，下一位」、「這篇文之前有看過別人po過」。

狗狗 遛狗 電梯

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