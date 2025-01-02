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搭捷運末班車遇酒醉「女僕咖啡廳員工」 她1暖舉獲讚：是天使

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在捷運站遇到在女僕咖啡廳工作的女性，對方因為工作中被灌酒，走路不穩，照片為示意圖，非內文當事人。圖／ingimage ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
一名網友在捷運站遇到在女僕咖啡廳工作的女性，對方因為工作中被灌酒，走路不穩，照片為示意圖，非內文當事人。圖／ingimage ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「她揮揮手笑著和我道別，轉頭準備轉車回家的我，才發現自己心裡正默默希望她未來都好」，一名女網友在社交平台透露，自己家住在捷運的終點站附近，所以坐末班車通常都會順便叫醒酒醉或睡著的乘客，有一天她照常叫醒一名女性，下車後搭手扶梯聽到跌倒聲，才發現對方走路走不穩，後來經過雙方聊天得知她在女僕咖啡廳上班，當天被灌很多酒，貼文引起常因睡著坐過站的人對原PO表達讚賞。

原PO在Threads上發文表示，由於家住捷運終點站附近，若剛好搭到末班車，通常都會在下車時順便叫醒酒醉或睡著的人。有天原PO遇到一名女性，照常叫醒她，說聲：「已經到囉」，便步出車廂，當原PO準備搭乘手扶梯時，卻一直聽到跌倒聲，才知道該名女性走路不穩。

原PO知道她坐過站但搭的又是末班車，所以扶她到1樓坐著，在等待叫車的過程中，原PO和對方聊天才得知她在女僕咖啡廳上班，工作中被灌了很多酒，於是原PO對她說聲「辛苦了，到家就好」，對方車子抵達後，笑著揮手向原PO道別，原PO也邁開步伐準備回家，內心默默祈禱那位女僕咖啡廳的員工未來都好。

有網友讚賞原PO的行為，「我也是常睡著被叫到站的人，謝謝妳的溫暖」、「妳是我英雄 （respect）」、「好喜歡妳這樣正向的生活態度」、「好人一生平安」、「還好有妳陪她」、「溫度傳遞，無比的溫暖」、「天使ㄟ」、「謝謝天使」。

有人覺得原PO善良，「謝謝妳的善良跟熱心」、「社會需要更多像妳一樣善良的人」、「當個善良的人」、「真是善良的好心人」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

咖啡廳 捷運

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