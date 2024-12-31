他問擔心空難「家人應該要搭不同班機？」 網曝心聲：存活的不好受

近期南韓濟州航空空難，共179人罹難，尚有5位死者身份待確認，是全球6年來最慘重空難，目前仍在釐清飛機迫降時為何沒放起落架、鳥擊嚴重程度等。此空難引發網友熱烈討論，有網友感嘆，「是不是家人搭飛機要搭不同班機比較好？但如果真的有意外，留下來的家人會比較好受嗎？」

一名網友在Threads發文表示，他以前的英文老師說，「我爸爸死於華航空難，自從爸爸過世後，我和媽媽、弟弟即使要前往同一個地方，也會搭不同飛機」。原PO表示，「理性上好像應該這樣，但如果真的有意外，留下來的家人真的會比較好受嗎？」

文章曝光後，網友持不同意見，有人認同分散風險，「不是好不好受的問題，理賠金一定要家人拿到手我才能瞑目啊！」、「我媽從以前的觀念就是一家人別搭同一班飛機」、「小時候我爸爸媽媽也不會一起出國，就算去同個地方，也是一個先出國，另一個再去，因為我們當時年紀還小，他們要照顧我們」、「我看這次濟州航空有家族幾乎全員滅團，所以我們家決定之後家族旅遊都分批前往」。

也有人提出不同看法，「真的遇到這種意外的話，我比較傾向要走全家一起走」、「老一輩好像都覺得要留後嗣，但如果要死，我也想跟我愛的人搭同一班」、「留下來的那個絕對是最痛苦的」、「我寧可全家一起」、「留下來的那個人也絕對不會好受吧，所以我覺得生命這種事就交給命運」。