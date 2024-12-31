阿公喪禮上老翁1舉動讓他淚崩 喊：原來也有人這麼捨不得

辦喪禮時，親友齊聚一堂懷念逝者，有時會發生感人故事。日前一位網友表示，阿公的告別式上，有一幕讓他很衝擊，公祭時有位跟阿公年紀差不多大的老先生，在禮儀上端詳阿公非常久，最後掩面哭泣，讓他直呼「原來在這世上，除了我們家人以外，還有人這麼捨不得您（阿公）」。

一名網友在Threads發文表示，在阿公的告別式上，有一幕讓他印象深刻祭儀式上，有位跟阿公差不多年紀的老先生，捻完香後一直不肯離開，任憑司儀怎麼叫喚都不肯移動腳步，站在原地端詳阿公許久，才依依不捨的舉起手跟阿公掰掰，還留到最後觀看大體。

在繞著大體的那一圈，老先生走的腳步非常慢，每一步都像是在跟他們過去的情誼告別，最後老先生掩面哭泣，讓原PO見狀十分衝擊。他向在天上的阿公說，「在這世上除了我們家人以外，還有人這麼放不下，也捨不得您」。

文章曝光後，引來許多網友回應，「外公過世的時候，治喪期間來了一位跟我外公差不多年紀的老伯伯，大喊外公的名字要來收老人會的會費，我外婆淡淡的說『他走了，以後不用來收了』，老伯伯不敢置信，堅持要去靈堂見外公一面。後來我在客廳看到一個腳步蹣跚、臉上止不住眼淚的老人，悲涼的牽著腳踏車離去，那一幕我永遠忘不了」、「以前我奶奶過世也是，有次我回宜蘭老家，有位老婆婆問我，『妳奶奶身體還好嗎？』我就跟婆婆說，『奶奶幾個月前過世了』，沒想到婆婆瞬間大哭說，『我之前就想去看看妳奶奶，可是我腳不好，爬不動樓梯，她怎麼這樣就走了，我都還沒好好跟她說話』」。