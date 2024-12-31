摩斯漢堡點餐機驚見1物品 網友全笑喊：快端上來

「摩斯漢堡」在台灣經營已超過30年，米漢堡、紅茶受到不少消費者喜愛。一名網友分享，近日去摩斯漢堡使用自助點餐機，竟在點餐機畫面發現「馬桶」，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」表示，近期去摩斯漢堡要點餐，意外發現自助點餐機上出現的並非菜單畫面，而是一個白色馬桶的網站，讓他直言「笑死，摩斯自助點餐機出現馬桶，難道要我點馬桶來吃？」

貼文一出後，多數網友都笑稱，「奢華馬桶漢堡餐，上菜囉，你可以不吃，一定要分享給朋友吃看看」、「點下去，看他們怎麼出餐」、「等不及了，快端上來吧」、「那是座位」、「讓我想到幾年前紅極一時的便所餐廳」、「這是讓你用來覺得餐點難吃的時候，嘔吐用的」。

不過，也有內行網友指出，「點餐的APP跑掉了，變成由Chrome瀏覽器跑到別的內容去了」、「看起來應該是維護人員處理完後忘記啟動系統，就讓顧客可以直接點到瀏覽器，這個應該是要由餐廳人員通報後端IT人員處理的」、「怎麼會有人覺得這頁面是點餐系統頁面」。