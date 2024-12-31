超商結帳推出新功能 一票網友大讚：I人的美好境地

台灣四大超商近年都推出會員制，只要結帳前報電話號碼，就可以參加集點活動。一名網友分享，近期在統一超商結帳櫃檯發現「可自行輸入電話號碼」，減少個資外洩的風險。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期到統一超商消費時，店員詢問「載具、會員有嗎？」，他原本要報電話號碼，店員卻打斷他，稱「前面小鍵盤直接輸入按確認喔」，讓他大讚不用再報出自己的電話號碼，減少個資外洩的風險。

貼文一出後，多數網友都表示，「這個世界已經發展成I人的美好境地了嗎？」、「我喜歡這個，我終於不用幫客人輸了，一大堆講話口齒不清楚還要兇店員」、「讓客人自己在有遮擋的位置，按手機號碼確認很好耶，之前看過有些人發文說報電話號碼被陌生人騷擾的經驗」、「居然可以自己輸入了，好方便」、「終於可以不用朗誦電話號碼了」。

不過，貼文也釣出不少超商店員，建議最方便的還是綁定載具後直接刷條碼，「刷條碼最快，我在排隊等的時候就會先打開條碼，這樣就不用跟店員說話了」、「到底直接刷條碼有什麼困難？不管全家還是7-11，報會員電話都超浪費時間，店員真的不是只要站在櫃檯結帳那麼閒欸」、「真的覺得準備好條碼，是最好也是最快的選擇」、「為啥不直接刷條碼？這好麻煩」。