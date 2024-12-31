切洋蔥狂流眼淚 她成功實測1招嗨喊：100％不流
你有切洋蔥不斷流眼淚的經驗嗎？一名女網友分享，自己終於找到切洋蔥不會嗆到流眼淚的方法，就是「戴隱形眼鏡」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，自己嘗試過市面上各種方法，終於找到切洋蔥不流眼淚的最佳辦法，就是戴上「隱形眼鏡」，可以完全杜絕眼淚流不停的狀況。
貼文一出後，多數網友都表示，「可是我也戴隱眼，連切蔥都能淚流滿面」、「我戴隱眼一樣狂流淚」、「蛙鏡比隱形眼鏡防護力更佳」、「我都戴蛙鏡」、「有的洋蔥會，有的洋蔥不會，可能剛好這顆不會」、「我試過護目鏡，周圍都包起來的那種，還有隱形眼鏡不會流淚，切『大量』蔥跟洋蔥都有效」。
此外，也有內行人分享切洋蔥不流眼淚的方法，「平常冰在冰箱，要用再切就不會刺激眼睛了」、「我以為是泡冰水」、「可以泡水就不會流眼淚了」、「試過很多方法，我只有開抽油煙機才不會淚流滿面」、「在抽油煙機下方附近切會好一點」、「切的時候，根部不要切斷（最後再斷），就不太會流眼淚」、「最正確的方法是叫別人切，自己不用流眼淚」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言