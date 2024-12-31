切洋蔥狂流眼淚 她成功實測1招嗨喊：100％不流

你有切洋蔥不斷流眼淚的經驗嗎？一名女網友分享，自己終於找到切洋蔥不會嗆到流眼淚的方法，就是「戴隱形眼鏡」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，自己嘗試過市面上各種方法，終於找到切洋蔥不流眼淚的最佳辦法，就是戴上「隱形眼鏡」，可以完全杜絕眼淚流不停的狀況。

貼文一出後，多數網友都表示，「可是我也戴隱眼，連切蔥都能淚流滿面」、「我戴隱眼一樣狂流淚」、「蛙鏡比隱形眼鏡防護力更佳」、「我都戴蛙鏡」、「有的洋蔥會，有的洋蔥不會，可能剛好這顆不會」、「我試過護目鏡，周圍都包起來的那種，還有隱形眼鏡不會流淚，切『大量』蔥跟洋蔥都有效」。

此外，也有內行人分享切洋蔥不流眼淚的方法，「平常冰在冰箱，要用再切就不會刺激眼睛了」、「我以為是泡冰水」、「可以泡水就不會流眼淚了」、「試過很多方法，我只有開抽油煙機才不會淚流滿面」、「在抽油煙機下方附近切會好一點」、「切的時候，根部不要切斷（最後再斷），就不太會流眼淚」、「最正確的方法是叫別人切，自己不用流眼淚」。