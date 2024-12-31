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潮牌外套一件5000元下殺到800元 網友嗨喊：防寒又防水

聯合新聞網／ 綜合報導
冷氣團來襲，不少人都已穿上厚厚的禦寒外套。示意圖／Ingimage
冷氣團來襲，不少人都已穿上厚厚的禦寒外套。示意圖／Ingimage

冷氣團來襲，不少人都已穿上厚厚的禦寒外套。一名網友分享，近期看到一家潮牌服飾正在做特賣，一件5000元的外套下殺到僅800元，大讚超值得入手。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期發現潮牌「plain-me」正在做年末特賣，商品最低1折起，看到一件鋪棉外套不只防寒還有防潑水，原價5000元，打折下來一件才800元，讓他大讚CP值相當高。

貼文一出後，多數網友都大讚，紛紛表示「太會挖寶了」、「官方蝦皮也有！買2件還有88折優惠+10%回饋，等於平均一件801元！若買3件可享79折，等同不到800元就能入手，而且還防潑水，好像很划算」、「線上就能享優惠了喔」、「太晚看到，希望優惠還在」。

不過，也有不少網友持不同看法，「一貫套路，最後再把賣不掉的顏色塞進福袋裡」、「打折會讓你有賺到的感覺」、「我覺得是一開始定價就訂太高了」。

冷氣團 外套

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