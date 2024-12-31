買雞排回家發現多一塊 他好心致電店家反遭訓話：下次早點說

一名網友近日在Threads上分享到雞排店消費的故事，當天外帶回家時，發現店家多放了一份雞排，致電給業者，原本預期會直接收到免費招待，沒想到對方竟回：「下次盡量早點跟我們說，不然炸剛好的量，現在不好跟客人交代，要讓先生多等」，貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

原PO表示，之前消費過一次該店家，覺得味道不錯，所以二次回購，卻發生不小心多送一塊的狀況，而價錢也是收原本點的量，因此原PO禮貌性地致電告訴業者。原本預期會直接收到免費招待，沒想到對方竟回，「下次盡量早點跟我們說」。

尷尬的原PO也回覆，因為自己已經到家了，下次再把多的雞排錢給店家，沒想到對方直接回：「那你有辦法明天來嗎？」雖然原PO有點傻眼，仍前去付費了，但他也直言以後不會再去消費，「店家疏忽被多放自己沒有要的餐點，還被要求隔天去付錢，有點被強迫消費的感覺」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我聽到『下次盡量早點說』就嗆回去了，你放錯是我的問題嗎？我還要特地繞過去給你錢，那你油資要不要算給我？你自己粗心，我不想占你便宜不代表我要被你教訓耶」、「我的話是連講都不會講，自找麻煩」、「老闆不夠大器，他損失一個常客」、「下次補給當然沒問題，但是在訓話訓什麼意思的」、「『下次盡量早點跟我說』，我為什麼要跟你說？我說是情分不是義務耶，憑什麼要因為你的疏失讓我買單」。