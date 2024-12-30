快訊

敬老票陪伴者搭車也半價？老人福利法修法遭指衝擊運輸業 高鐵估：短收115.4億

消防員揭濟州航空失事搜救慘況 遺體破碎「拼不了」強忍悲痛挖屍

交保回家半小時後…柯文哲換套衣服就出門！偕妻驅車前往「這1處」

聽新聞
0:00 / 0:00

婚禮在即！閨密「2舉動」讓她心寒 網搖頭：妳只是普通朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
多年閨密不出席自己的婚禮，讓一名網友相當心寒。 示意圖／ingimage
多年閨密不出席自己的婚禮，讓一名網友相當心寒。 示意圖／ingimage

閨密可以走一輩子，然而是不是自己一廂情願的付出也要看清楚。一名女網友在Dcard發文抒發心情，表示自己即將參加閨密的婚禮，然而這些年閨密的態度與婚前的種種行徑都讓她感到心寒。她列出糾結點並希望網友能夠開導自己，網友見文章後紛紛苦勸「妳對她來說根本不重要」。

原PO表示希望能有人給她一點轉念的想法或是任何看法，好讓她能在閨密的婚禮上開心祝福。她提到自己明年也要辦婚禮，但在統計表單中閨密已經填不能到場，雖然理解對方有事抽不開身，但就會覺得這麼多年感情，真的連排開的機會都沒有嗎？她回憶，之前為了閨密生日也曾特地請假，準備禮物幫她慶祝，幾乎每年都記得對方的生日，即使沒見面訊息上也沒有錯過，對方近年則完全沒有表示。

她強調不是認為閨密就應該送禮或給祝福，只是覺得祝福代表「重視」，所以收不到一樣的重視很失落。她心寒道「其實我到現在還有點看不開心中那份失落，很想要重要的好友出席我人生重要的一刻」。她補充就在婚前一天，閨密突然告知自己被安排在不是共同好友的桌，她問「所以其他人都坐一起嗎」，閨密回覆「對」。

她直言這消息對她打擊蠻大的，一來是自己怕生，二來是婚宴還不能跟其他好友敘舊，要坐在很尷尬的桌。尤其是這個消息還壓在婚禮幾小時前告知，傷心表示，如果因為座位問題，在安排桌次時就先來詢問，可能都會好一點，但這麼臨時通知，加上想到自己的婚禮對方也不出席，她的心情真的很複雜。

貼文曝光後網友紛紛表示，「閨密這詞不適合她，妳們只是朋友」、「看起來只有妳在維持感情而已，以後慢慢疏遠吧」、「告訴自己，把重心放在跟妳雙向奔赴的關係上」、「這樣很明顯了吧，妳對她來說根本不重要」、「婚禮的準則是這樣，有來參加或是很有誠意的祝福，我才會同等回饋回去」、「真的也不用去參加，給自己找罪受，在乎妳的，從生日就會有心」。

婚禮 閨密

延伸閱讀

她因問了1句話讓大20歲男友路邊咆哮 網搖頭：快分手

有戲沒戲？他列7舉動「女生這樣是有意思嗎」 網急勸：快衝

取代白飯？專家提「花椰菜米3隱憂」：可能導致注意力不集中

老被女友「潑冷水」…他嘆價值觀差太多：後悔沒早點聽媽媽的

相關新聞

婚禮在即！閨密「2舉動」讓她心寒 網搖頭：妳只是普通朋友

好閨密可以走一輩子，然而是不是自己一廂情願的付出也要看清楚。一名女網友在Dcard發文抒發心情，表示自己即將參加閨密的婚禮，然而這些年閨密的態度與婚前的種種行徑都讓她感到心寒。她列出糾結點並希望網友能夠開導自己，網友見文章後紛紛苦勸「妳對她來說根本不重要」。

他訂蝦皮想選「店到店隔日到貨」 一開地圖卻傻眼了

消費者網購時，最注重的關鍵非「物流速度」莫屬，蝦皮購物為吸引消費者選擇自身物流，推出「店到店隔日取貨」的服務，讓消費者可以在下單後的隔天收貨。然而有網友抱怨，近日想選擇此功能，打開地圖卻發現，周邊所有的蝦皮店到店都因包裹數量過多而暫時關閉下單，讓他傻眼直呼，「隔日到貨這個功能到底是幹嘛的？」

聯發科尾牙菜單曝光？一票人見「白飯」吐槽：原來這也是一道菜

員工們辛苦工作一整年，許多公司都會舉辦尾牙犒賞員工。然而近日有網友公開IC設計大廠聯發科「疑似」尾牙的菜單，只見正中間一道菜色寫上「白飯」，讓不少網友紛紛吐槽：「原來白飯也是一道菜」、「看起來像是進香團的菜色」。

北捷「1物品」紅到南韓 網友大讚：將成為另類台灣名產

在台灣，許多通勤族會選擇捷運作為交通工具，悠遊卡公司則根據社會潮流推陳出新，發行許多不同圖案的悠遊卡，甚至有各式各樣3D造型如遊戲手把、啤酒罐等，獨特模樣吸引不少民眾瘋搶。近日，有南韓網友在社群分享特殊的電視造型悠遊卡，引發其他網友好奇與關注。

他憶15年前台北跨年演唱會陣容「全是大咖」 網友曝：今年也很精彩

2024年接近尾聲，萬眾矚目的跨年演唱會、煙火秀即將到來，各縣市紛紛邀請當紅歌手駐台演唱，只為讓民眾留下美好的回憶。近日，有網友在社群貼出2009年台北跨年演唱會的陣容，發現全是大咖歌手，令網友感嘆：「想回到過去。」

熟客忘帶錢包求賒帳遭拒！怒喊「以後不來了」 老闆求饒也沒用

你有遇過忘記帶錢包，當下無法付錢的經驗嗎？一名網友分享，自己常光顧公司附近一間早餐店，平均一週都會去3-4次，有次不小心忘記帶錢包，詢問老闆能否賒帳，竟遭到老闆拒絕，他便放話再也不會光顧。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。