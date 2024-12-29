他訂蝦皮想選「店到店隔日到貨」 一開地圖卻傻眼了

消費者網購時，最注重的關鍵非「物流速度」莫屬，蝦皮購物為吸引消費者選擇自身物流，推出「店到店隔日取貨」的服務，讓消費者可以在下單後的隔天收貨。然而有網友抱怨，近日想選擇此功能，打開地圖卻發現，周邊所有的蝦皮店到店都因包裹數量過多而暫時關閉下單，讓他傻眼直呼，「隔日到貨這個功能到底是幹嘛的？」

「蝦皮店到店隔日到貨」功能是蝦皮提供的一項物流服務，旨在提升配送速度與便利性。該服務允許買家選擇將訂單配送至指定的合作門市（如超商等），並承諾在下單後的隔日即可送達，滿足消費者對快速收貨的需求。同時，店到店配送方式也減少了買家對家中收貨的限制，提供更多彈性選擇，適合需要快捷又方便物流服務的用戶。

一名網友在爆怨公社發文表示，他近日在蝦皮購物上下單，本來想選擇「蝦皮店到店隔日到貨」的物流服務，想不到一打開地圖，就發現周邊所有的蝦皮店到店據點全數暫停關閉下單，原因為門市包裹數量達到上限，他傻眼直呼，「所以隔日到貨這個功能到底是幹嘛的啦？」

其他人留言，「人家有限數量啊，滿了當然就關了，過12點不下很快就沒了」、「有活動時會關閉」、「隔日店、智取店超容易爆單」、「店面沒位置放就會關閉」、「我也覺得很怪，你不開放隔日到貨又怕爆，那設那個幹嘛？裝飾品？多一個按鍵比較漂亮？」

有網友表示，不少消費者要求物流速度加快，自己卻不願意快速取貨，造就門市堆滿包裹的狀況，「人就很奇怪，都要求到貨快卻都要過很久才去領」、「領貨人不馬上拿，沒格子放新貨物，當然滿了，然後怪蝦皮」。有網友認為，「很簡單，只要蝦皮硬起來，選擇隔日到貨必須隔日領取貨物完成，否則就取消運費補助，這種問題立馬解決，只可惜蝦皮不敢也沒作為」。