聯發科尾牙菜單曝光？一票人見「白飯」吐槽：原來這也是一道菜

員工們辛苦工作一整年，許多公司都會舉辦尾牙犒賞員工。然而近日有網友公開IC設計大廠聯發科「疑似」尾牙的菜單，只見正中間一道菜色寫上「白飯」，讓不少網友紛紛吐槽：「原來白飯也是一道菜」、「看起來像是進香團的菜色」。

網友公開聯發科菜單至臉書社團《爆料公社》，可以看到菜色包含：「迎賓彩碟滿漢皿（內含欖菜四季豆/茶皇雞/宮保臭豆腐/土豆蓮藕/煙燻中卷/桂花南瓜）、鹽酥炸白蝦、淮山枸杞燉雞湯、白飯、海鮮豆腐煲、香酥豬腳佐酸菜、三星蔥鱸魚、干鍋花椰菜、鴛鴦芝麻凍、四季鲜水果。

對此，網友紛紛回應，「應該要說，花東純淨一等米」、「聯發科，這種菜單很遜欸」、「鄉下廟會辦桌都比這個好」；不過也有人幫忙緩頰，「有白飯至少還能吃飽，一堆沒白飯吃完回家還要吃泡麵」、「不錯了啦！我公司尾牙連菜單都不敢給員工看，甚至連酒水都不提供，只有給果汁跟綠茶而已」、「吃不重要，重要的是抽獎」。

另外也有網友認為，這應該只是部門的聚餐，「是部門自辦的吧，聯發科各地辦公室有統一喊到新竹吃嗎」、「聯發科都是部門自己去的吧，他們人數一、兩萬人，最好飯店坐得下」、「聯發科沒公司尾牙，部門自辦」。