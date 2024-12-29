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北捷「1物品」紅到南韓 網友大讚：將成為另類台灣名產
在台灣，許多通勤族會選擇捷運作為交通工具，悠遊卡公司則根據社會潮流推陳出新，發行許多不同圖案的悠遊卡，甚至有各式各樣3D造型如遊戲手把、啤酒罐等，獨特模樣吸引不少民眾瘋搶。近日，有南韓網友在社群分享特殊的電視造型悠遊卡，引發其他網友好奇與關注。
一名南韓畫家在Threads上曬出影片，只見她在搭乘台北捷運時，拿出台灣發行的「復古電視機」造型悠遊卡，除了外觀擬真，進站感應時電視機甚至還會發出亮光，讓她忍不住讚嘆，「本來就聽說台灣有特別造型的交通卡，結果真的會發亮，太神奇了！」貼文曝光也引起網友關注。
許多南韓網友紛紛回應，「好想要」、「我都不知道！下次回去我也要買」、「螢幕會亮真的是太神奇了」、「為什麼韓國不做這個？」、「之前看到台灣傳統包包（茄芷袋）造型，覺得很可愛就買了」、「可以告訴我在哪裡買嗎？好想去台灣玩」、「台灣真的很可愛」、「（南韓）辛拉麵造型的也很傳神，笑死我了」。
也有人分享自己購買的悠遊卡，除了有「鱈魚香絲、乖乖、養樂多、維大力、維力炸醬麵」等食物造型之外，還有超浮誇的「遊戲手把、寶可夢精靈球、哈利波特魔杖、小豬撲滿、三角錐、電風扇以及行人號誌燈」，令網友嘖嘖稱奇。
貼文熱度讓台灣網友忍不住讚嘆，造型悠遊卡根本成為台灣之光，「要成為另類的台灣名產了」、「真的好特別，有好多連我都沒看過」、「突然覺得我的一卡通好普通，好遜喔」、「超好笑，台灣真的很多匪夷所思的悠遊卡，留言也一大堆，愛死」、「台灣人的創意都在這邊了」、「開始思考會不會有外國人為了造型交通卡來台灣玩」。
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