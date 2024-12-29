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他憶15年前台北跨年演唱會陣容「全是大咖」 網友曝：今年也很精彩

聯合新聞網／ 綜合報導
跨年演唱會即將到來，各縣市今年豪華的陣容令人期待。示意圖／ingimage
跨年演唱會即將到來，各縣市今年豪華的陣容令人期待。示意圖／ingimage

2024年接近尾聲，萬眾矚目的跨年演唱會、煙火秀即將到來，各縣市紛紛邀請當紅歌手駐台演唱，只為讓民眾留下美好的回憶。近日，有網友在社群貼出2009年台北跨年演唱會的陣容，發現全是大咖歌手，令其他網友感嘆：「想回到過去。」

原PO在Threads上貼出一張照片，只見圖中為台北跨年演唱會15年前的演唱陣容，除了有大咖歌手張惠妹、熱狗、梁靜茹、蕭敬騰、陳綺貞、丁噹、盧廣仲之外，還有當紅樂團蘇打綠、五月天、S.H.E、參劈、強辯、大嘴巴、頑童，主持人甚至是演藝圈知名前輩「胡瓜」以及「藍心湄」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文曝光一天吸引64萬次瀏覽，許多網友不禁感嘆「想回到過去」、「我唯一參加的跨年就是這一年」、「懷念以前的名單，這樣的卡司才有去現場的衝動」、「好扯⋯這什麼神仙打架跨年名單」、「真的好有感…我永遠記得我國中去桃園跨年，第一個開場是王力宏」。

不過，也有人認為新生代歌手若有更多曝光機會，有朝一日也能成為眾人口中的大咖，「現在的大咖，在以前可能真的不算，但是歌曲的傳唱度跟今日真的沒辦法比了」、「搞不好你現在覺得小咖的，15年後也都是請不起的大咖」、「就是要多曝光、多表演才有變大咖的機會啊，如果永遠都是同一批人，那世代就不會更迭」、「今年各地都有新生代偶像或歌手，對於持續支持台灣娛樂的人覺得很開心欸」。

而今年台北的跨年演唱會陣容早在先前就已經公布，除了有當紅歌手、樂團「Energy、八三夭、梁詠琪、黃宣、宇宙人、李聖傑、楊乃文、J.Sheon、Karencici、戴佩妮、TRASH、怕胖團」外，還有南韓偶像「Apink」、味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」以及知名女DJ「RayRay」等，令人期待。

台北101 演唱會 跨年 跨年晚會

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