熟客忘帶錢包求賒帳遭拒！怒喊「以後不來了」 老闆求饒也沒用

你有遇過忘記帶錢包，當下無法付錢的經驗嗎？一名網友分享，自己常光顧公司附近一間早餐店，平均一週都會去3-4次，有次不小心忘記帶錢包，詢問老闆能否賒帳，竟遭到老闆拒絕，他便放話再也不會光顧。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」表示，自己常去公司附近的一家早餐店，平均一週會去3-4次，頻率高到老闆只要看到他，就知道要吃什麼餐點，某天卻因為忘記帶錢包，提出隔天再一起結帳的請求，沒想到老闆卻毫不猶豫拒絕，讓他不滿直言「我不會為了區區80元落跑」，便回公司向同事借錢，回到早餐店付錢後放話「以後不會再來了」。老闆聽聞後也急忙表示「東西請你吃，不要生氣」。

這名網友進一步說明，因為之前都會電話叫餐，所以早餐店老闆有他的手機號碼，近期突然接到老闆致電關心，說「你好幾天沒出現了，需要幫你準備早餐嗎？」，但他仍堅持不再光顧，老闆也鬼打牆瘋狂道歉，讓他相當好奇發問「請問各位遇到這種事，你們會如何做？」。

貼文一出後，不少網友力挺老闆，紛紛表示「小本生意不能賒帳很合理呀，感覺你就是自以為熟可以賒帳，被拒絕惱羞罷了」、「老闆是對的，但我是老闆不會追回這個客人，也沒必要道歉，賒帳本來就不是應該的，更不應該是理所當然，當然不去也是你自己的權益」、「以前碰過老客人賒帳沒來付錢，然後過沒多久又跑來買，改口說自己沒欠錢，從此就不給客人賒帳了」、「買賣就是買賣。去多久都一樣，你這態度我也是笑笑」。

不過，也有不少網友力挺原PO，認為老闆不會做生意，指出「老闆不會做人，都去消費一年了，光賺到的利潤也不止那80元了，客戶會一直去光顧，東西好不好吃是之一，有沒有賓至如歸是之二」、「都沒錯，但以做生意的角度來說，他就少了一名顧客」、「不給熟客面子，把客戶惹毛才在那邊說什麼東西請你吃，不要生氣，是第一天出社會嗎」、「只能說老闆不會做生意，為了80元跑了一個常客，奇摩子的問題，要是我也不再去光顧」、「老闆不知變通，為了80元損失一位客人」。