她聞焦味報警卻遭鄰居抱怨大驚小怪 網友力挺：救了所有人

災害防備之心不可無，日前一名網友在深夜聞到燒焦味，擔心是發生火警因此選擇求助警消，不料消防隊檢查沒事過後，她卻遭到鄰居抱怨大驚小怪，疑惑之下只好網上發文詢問：「難道真的要等燒起來了才可以報案嗎？」此貼文也引發網友熱議。

一名網友在Threads上發文，說明自己凌晨準備就寢時，突然聞到很濃的燒焦味，第一時間確認家中電器、電線、瓦斯都沒事後，便開始尋找氣味的根源。而她發現焦味來自窗外，伴隨著微弱的警報聲及飄散的煙霧，因此選擇第一時間撥打119求助。

經過消防隊員檢查後，並無發現異狀，不料其中一戶鄰居卻抱怨原Po大驚小怪，讓原Po感到疑惑，詢問火警報案的標準究竟為何？「也就是因為恰巧在半夜，吵到了大家休息；但也因為是半夜，我才覺得更危險，難道真的要等燒起來了才可以報案嗎？這樣如果真的發生了無法挽回的憾事怎麼辦？」

貼文曝光後，一票網友支持原Po機警的做法，「妳是對的，需不需要出動是由消防隊判斷」、「多數台灣人的防災意識很差，妳很棒了」、「我相信消防員也寧可在火燒起來之前解決問題，不會想要已經燒起來後冒著生命危險進火場救人」、「妳做得對，就怕有萬一，到時就來不及了」。

也有少數人分享自己曾遇過的類似經驗，提醒大家千萬不能大意，「之前朋友聞到燒焦味開始找，走出去外面發現屋頂已經燒起來，逃出去後天花板直接下來。要是他們沒有認真找源頭的話，現在可能就在天上了」、「有次半夜起來發現後巷傳來燒焦味，報警才發現有戶老人把鍋子燒乾了，而且他們已經睡了！還好有報警！避免憾事發生」。