快訊

柯文哲交保3千萬「回家不到9小時」 台北地檢署火速提抗告

2024五大事件連環衝擊、颱風接力重創台灣 驚人畫面曝光

天王郭富城開唱3.3萬人朝聖 賣力演出濺血喊「沒事！」

她聞焦味報警卻遭鄰居抱怨大驚小怪 網友力挺：救了所有人

聯合新聞網／ 綜合報導
網友紛紛支持原Po的機警：「若是真的燒起來就來不及了！」示意圖／ingimage
網友紛紛支持原Po的機警：「若是真的燒起來就來不及了！」示意圖／ingimage

災害防備之心不可無，日前一名網友在深夜聞到燒焦味，擔心是發生火警因此選擇求助警消，不料消防隊檢查沒事過後，她卻遭到鄰居抱怨大驚小怪，疑惑之下只好網上發文詢問：「難道真的要等燒起來了才可以報案嗎？」此貼文也引發網友熱議。

一名網友在Threads上發文，說明自己凌晨準備就寢時，突然聞到很濃的燒焦味，第一時間確認家中電器、電線、瓦斯都沒事後，便開始尋找氣味的根源。而她發現焦味來自窗外，伴隨著微弱的警報聲及飄散的煙霧，因此選擇第一時間撥打119求助。

經過消防隊員檢查後，並無發現異狀，不料其中一戶鄰居卻抱怨原Po大驚小怪，讓原Po感到疑惑，詢問火警報案的標準究竟為何？「也就是因為恰巧在半夜，吵到了大家休息；但也因為是半夜，我才覺得更危險，難道真的要等燒起來了才可以報案嗎？這樣如果真的發生了無法挽回的憾事怎麼辦？」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

貼文曝光後，一票網友支持原Po機警的做法，「妳是對的，需不需要出動是由消防隊判斷」、「多數台灣人的防災意識很差，妳很棒了」、「我相信消防員也寧可在火燒起來之前解決問題，不會想要已經燒起來後冒著生命危險進火場救人」、「妳做得對，就怕有萬一，到時就來不及了」。

也有少數人分享自己曾遇過的類似經驗，提醒大家千萬不能大意，「之前朋友聞到燒焦味開始找，走出去外面發現屋頂已經燒起來，逃出去後天花板直接下來。要是他們沒有認真找源頭的話，現在可能就在天上了」、「有次半夜起來發現後巷傳來燒焦味，報警才發現有戶老人把鍋子燒乾了，而且他們已經睡了！還好有報警！避免憾事發生」。

消防隊 火災

延伸閱讀

高雄興達港漁船失火「8船員驚險逃出」 濃密黑煙嚇壞人

新竹人的垃圾惡夢還未解決 竹縣環保局災防3計畫防火警

高雄衛武營聖誕樹平安夜失火！ 網稱：全台唯一發爐聖誕樹

中和公寓頂樓加蓋火警 2人及時逃生、1人燒成焦屍

相關新聞

她聞焦味報警卻遭鄰居抱怨大驚小怪 網友力挺：救了所有人

災害防備之心不可無，日前一名網友在深夜聞到燒焦味，擔心是發生火警因此選擇求助警消，不料消防隊檢查沒事過後，她卻遭到鄰居抱怨大驚小怪，疑惑之下只好網上發文詢問：「難道真的要等燒起來了才可以報案嗎？」此貼文也引發網友熱議。

女買止嗝藥被老闆「大嚇一跳」 無奈澄清：打嗝的人在家裡

每個人都曾有過打嗝的經驗，儘管多數打嗝都是暫時性的，但若長時間持續反覆打嗝也可能是疾病警訊。一名網友分享自己日前到藥局詢問治療打嗝的藥物，不料卻遭到老闆大吼想止嗝，讓她感到非常無奈：「打嗝的是我媽，她在家！」

中籤國民法官！他收法院掛號信嚇壞 眾人羨慕：有錢有公假當然去

為了讓司法判決更全面，台灣也開始實施「國民法官」制度，挑選出各行各業的民眾，希望藉由他們的不同生活經驗、價值思考來帶進法庭，讓司法審判更透明。有一名網友日前收到通知，被選中當國民法官，讓他有點不知所措。貼文引起熱烈討論，有內行人透露出席還有錢可以領。

台鐵區間車博愛座見1景象 一票人笑翻：絕不會有人敢要求讓位

不論捷運或公車、火車，有設置博愛座的大眾運輸就會有讓座紛爭，也因此掀起是否要廢除博愛座的議題。有一名女網友日前搭台鐵區間車時，看到有男子把神像放在博愛座上，許多人看了打趣地說應該沒有人敢要求媽祖讓位吧。

她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因從「朕好想你」變92條死罪

民眾黨主席柯文哲26日遭台北地檢署起訴並求處28年6個月重刑，據起訴書記載，柯的硬碟中有個資料夾內名為「朕.doc」的檔案，內容赫見他自稱「朕是雍正帝」，且向蔡壁如喊話「絕不會讓你成為年羹堯」。歷史上

「全民皆兵」可行？她提議體能差當後勤：強壯女生也可上前線

你贊成「全民皆兵」嗎？一名女網友發文提議，她認為有些男生體能不好，而有些女生則很強壯，可以等到體檢完讓那些「體能差」的人負責後勤，運輸、煮飯、醫療等技能，實現「全民皆兵」，對此，網友們看法兩極。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。