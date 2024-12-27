女買止嗝藥被老闆「大嚇一跳」 無奈澄清：打嗝的人在家裡

每個人都曾有過打嗝的經驗，儘管多數打嗝都是暫時性的，但若長時間持續反覆打嗝也可能是疾病警訊。一名網友分享自己日前到藥局詢問治療打嗝的藥物，不料卻遭到老闆大吼想止嗝，讓她感到非常無奈：「打嗝的是我媽，她在家！」

一名網友在Threads上發文，表示自己到藥局詢問是否有治療打嗝的藥物，不料老闆卻突然朝她大吼，聲稱「打嗝的人被嚇到就會自動停止了」，讓受到驚嚇的她感到非常無奈：「打嗝的是我媽，她在家！」

貼文曝光後許多網友直呼「太好笑了」、「藥還沒替媽媽買成，就已經被嚇到要去收驚了」、「好瘋好愛」、「隔山打牛」、「有沒有治笑死的藥，我需要」、「老闆：你幫我轉交給你媽」、「老闆授人以漁欸，直接教妳方法就不用買藥了」、「希望以後我也可以這樣治療病人」。

還有人分享自己遇到打嗝的偏方與妙招，「用盤子裝水，然後用嘴巴去吸那個水喝，打嗝就停了！」、「昨天聽到的偏方，打嗝時候説我不是魚、不用打嗝，就好了」、「通常彎腰慢慢地喝水，就可以解決，每次都有用，屢試不爽」、「憋氣喝十口的水就可以了，做不到的話可以捏著鼻子喝」。

不過，腸胃科醫師鄭泓志曾指出，如果打嗝現象持續48小時以上，且伴隨胃部不適、咽喉灼痛、胸口悶痛感等症狀，甚至演變成長達1個月的頑固性打嗝，有可能是胃部疾病的徵兆，因此需盡快就醫。