中籤國民法官！他收法院掛號信嚇壞 眾人羨慕：有錢有公假當然去
為了讓司法判決更全面，台灣也開始實施「國民法官」制度，挑選出各行各業的民眾，希望藉由他們的不同生活經驗、價值思考來帶進法庭，讓司法審判更透明。有一名網友日前收到通知，被選中當國民法官，讓他有點不知所措。貼文引起熱烈討論，有內行人透露出席還有錢可以領。
這名網友在PTT發文表示，日前收到地方法院寄的掛號信，讓他嚇了一跳，還以為是不是被告了，打開來看才知道原來是自己被選中當「國民法官」，驚呼「真的假的？有沒有人也收到備選國民法官通知書函？」
不少內行人解釋，「有錢、義務要去，沒去要理由，備選只是告知，有可能備選後都沒機會去，再注意來信」、「我記得這不能拒絕吧，除非有理由，這好像都抽籤的」、「正式的一定要去，除非有符合條件可不去」、「這要抽籤的，上次我也收到後來就沒消息」、「備選而已，有案子又抽到才會真的要出席，高興得太早了，備選有期限」。
還有網友透露當國民法官有錢領還能休公假，「有錢跟公假當然去啊」、「有薪水，一天好像1500元」、「有錢拿能請公假的話，沒理由不去啊」、「有薪水請公假，賺爛了」、「日薪還不錯」、「有參與感，重點有錢」、「光有公假你就賺到了」。
根據《司法院》網站解釋，要當國民法官得符合「年滿23歲」、「具有中華民國國籍的國民」、「在『地方法院管轄區域』連續居住滿4個月以上」這三種資格，不過若有「自身因素」、「身心因素」、「教育門檻」、「案件有關」、「不能公平」、「職業因素」這六種情況則不能擔任。接著還要經過隨機抽選再組成審核小組，法院受理案件後，再從複選名冊中隨機抽選一定數量的候選國民法官，然後再通知選任期日到庭。
不少人也很關心擔任國民法官是否有薪資？其實被選中出任國民法官的民眾，除了可以跟公司請公假以外，還可日領3000元，但其執行職務時間未滿一小時者，支給日費2000元；法院開庭或評議超過晚上6點，另支給每小時500元，不足一小時均以一小時計算。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言