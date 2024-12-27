中籤國民法官！他收法院掛號信嚇壞 眾人羨慕：有錢有公假當然去

為了讓司法判決更全面，台灣也開始實施「國民法官」制度，挑選出各行各業的民眾，希望藉由他們的不同生活經驗、價值思考來帶進法庭，讓司法審判更透明。有一名網友日前收到通知，被選中當國民法官，讓他有點不知所措。貼文引起熱烈討論，有內行人透露出席還有錢可以領。

這名網友在PTT發文表示，日前收到地方法院寄的掛號信，讓他嚇了一跳，還以為是不是被告了，打開來看才知道原來是自己被選中當「國民法官」，驚呼「真的假的？有沒有人也收到備選國民法官通知書函？」

不少內行人解釋，「有錢、義務要去，沒去要理由，備選只是告知，有可能備選後都沒機會去，再注意來信」、「我記得這不能拒絕吧，除非有理由，這好像都抽籤的」、「正式的一定要去，除非有符合條件可不去」、「這要抽籤的，上次我也收到後來就沒消息」、「備選而已，有案子又抽到才會真的要出席，高興得太早了，備選有期限」。

還有網友透露當國民法官有錢領還能休公假，「有錢跟公假當然去啊」、「有薪水，一天好像1500元」、「有錢拿能請公假的話，沒理由不去啊」、「有薪水請公假，賺爛了」、「日薪還不錯」、「有參與感，重點有錢」、「光有公假你就賺到了」。

根據《司法院》網站解釋，要當國民法官得符合「年滿23歲」、「具有中華民國國籍的國民」、「在『地方法院管轄區域』連續居住滿4個月以上」這三種資格，不過若有「自身因素」、「身心因素」、「教育門檻」、「案件有關」、「不能公平」、「職業因素」這六種情況則不能擔任。接著還要經過隨機抽選再組成審核小組，法院受理案件後，再從複選名冊中隨機抽選一定數量的候選國民法官，然後再通知選任期日到庭。

不少人也很關心擔任國民法官是否有薪資？其實被選中出任國民法官的民眾，除了可以跟公司請公假以外，還可日領3000元，但其執行職務時間未滿一小時者，支給日費2000元；法院開庭或評議超過晚上6點，另支給每小時500元，不足一小時均以一小時計算。