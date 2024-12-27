台鐵區間車博愛座見1景象 一票人笑翻：絕不會有人敢要求讓位

不論捷運或公車、火車，有設置博愛座的大眾運輸就會有讓座紛爭，也因此掀起是否要廢除博愛座的議題。有一名女網友日前搭台鐵區間車時，看到有男子把神像放在博愛座上，許多人看了打趣地說應該沒有人敢要求媽祖讓位吧。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，一名男子坐在台鐵區間車的博愛座上，旁邊的空位則放著媽祖神像，原PO看了相當敬佩地說「在火車上遇見了媽祖…阿伯好辛苦，他還特別穿護腰揹著媽祖」。

照片吸引了3千多人按讚，不少網友笑說沒人敢要求讓位，「我在想如果是媽祖坐在這裡，應該不會有人介意祂佔位吧？也不會有人問祂為什麼可以坐博愛座吧？」、「這個讓，沒問題的」、「這次應該沒有老人敢叫囂讓座了吧？」、「媽祖一千多歲了吧，老人卡都不知道換幾張了，能不讓位嗎？」、「這時候應該沒有人敢去嗆博愛座」、「沒人比衪更年長，不用怕來搶博愛座」。

但也有人覺得不恰當，「我看到就請他抱著」、「用物品霸佔優先席？」、「沒人時，我覺得沒差，但人人都站著時，我會說：『阿伯，你還是抱著好了，不是不信神，只是覺得活著的人比較重要』」。