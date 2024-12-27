她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因從「朕好想你」變92條死罪

民眾黨主席柯文哲26日遭台北地檢署起訴並求處28年6個月重刑，據起訴書記載，柯的硬碟中有個資料夾內名為「朕.doc」的檔案，內容赫見他自稱「朕是雍正帝」，且向蔡壁如喊話「絕不會讓你成為年羹堯」。歷史上雍正帝和年羹堯的關係如何？為何當初擁立雍正即位的功臣，卻在2年後被雍正帝以92條大罪賜死？

台北地檢署耗時多月還原柯文哲的行動硬碟，發現除了存有台大醫院或醫學相關檔案外，還有與民眾黨相關的各項資料，其中「朕.doc」的檔案內出現「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」等內容。蔡壁如證稱，此處的「年羹堯」指的就是她，因柯對她又愛又恨，又常以勤勞的雍正皇帝自居，所以一直認為她與年羹堯一樣「功高震主」。

歷史記載，雍正是繼康熙之後，清朝第4位皇帝，與年羹堯有姻親關係。在雍正繼位前，康熙的太子立了又廢、廢了又立，好不容易康熙死後雍正「合法稱帝」，又遇到青海羅卜藏丹津叛亂，剛即立且根基不穩的雍正，只能讓年羹堯以外戚族的身分，拜大將軍領兵出征，而年也不負所望，僅用6個月就平叛，成功之速堪稱前所未見。

年羹堯此戰不僅穩住雍正皇位，自己也迎來人生巔峰，46歲就被加封為一等公，與雍正關係親密，雍正在批示奏折時也曾寫到「我二人做個千古君臣知遇榜樣，令天下後世欽慕流涎就是矣」、「爾之真情，朕實鑑之，朕亦甚想你」，足見兩人感情之深。

不過也因為雍正的「熱情」，年羹堯也開始膨脹迷失自身分寸。中國作家李正分析，年羹堯有三大問題，一是未堅定的站在雍正這邊，放任九王爺允禟在自己旗下活動，還被當地人讚為「賢王」；二是與同僚重臣不和，甚至不給在中間調和的雍正面子；三是自我定位出問題，不只炫耀功績，還插手中央各方事務，導致傳出「隱形皇帝」的謠言。

接連問題讓雍正決定出手「解決」年羹堯，一步步架空、搜羅罪證，將年羹堯從一等公削成庶民，最後將人逮捕入京，以92條大罪被賜死，時年47歲。