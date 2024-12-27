快訊

她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因從「朕好想你」變92條死罪

柯文哲「大帳房」李文宗千萬交保 妻扛800萬加保金終獲釋

他曝業務推銷光世代1句「老客戶優惠」藏陷阱 網友驚：我是受害者

她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因從「朕好想你」變92條死罪

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨主席柯文哲（右）以雍正帝自居，認為親信蔡壁如（左）是功高震主的年羹堯。圖 /聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲（右）以雍正帝自居，認為親信蔡壁如（左）是功高震主的年羹堯。圖 /聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲26日遭台北地檢署起訴並求處28年6個月重刑，據起訴書記載，柯的硬碟中有個資料夾內名為「朕.doc」的檔案，內容赫見他自稱「朕是雍正帝」，且向蔡壁如喊話「絕不會讓你成為年羹堯」。歷史上雍正帝和年羹堯的關係如何？為何當初擁立雍正即位的功臣，卻在2年後被雍正帝以92條大罪賜死？

台北地檢署耗時多月還原柯文哲的行動硬碟，發現除了存有台大醫院或醫學相關檔案外，還有與民眾黨相關的各項資料，其中「朕.doc」的檔案內出現「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」等內容。蔡壁如證稱，此處的「年羹堯」指的就是她，因柯對她又愛又恨，又常以勤勞的雍正皇帝自居，所以一直認為她與年羹堯一樣「功高震主」。

歷史記載，雍正是繼康熙之後，清朝第4位皇帝，與年羹堯有姻親關係。在雍正繼位前，康熙的太子立了又廢、廢了又立，好不容易康熙死後雍正「合法稱帝」，又遇到青海羅卜藏丹津叛亂，剛即立且根基不穩的雍正，只能讓年羹堯以外戚族的身分，拜大將軍領兵出征，而年也不負所望，僅用6個月就平叛，成功之速堪稱前所未見。

年羹堯此戰不僅穩住雍正皇位，自己也迎來人生巔峰，46歲就被加封為一等公，與雍正關係親密，雍正在批示奏折時也曾寫到「我二人做個千古君臣知遇榜樣，令天下後世欽慕流涎就是矣」、「爾之真情，朕實鑑之，朕亦甚想你」，足見兩人感情之深。

不過也因為雍正的「熱情」，年羹堯也開始膨脹迷失自身分寸。中國作家李正分析，年羹堯有三大問題，一是未堅定的站在雍正這邊，放任九王爺允禟在自己旗下活動，還被當地人讚為「賢王」；二是與同僚重臣不和，甚至不給在中間調和的雍正面子；三是自我定位出問題，不只炫耀功績，還插手中央各方事務，導致傳出「隱形皇帝」的謠言。

接連問題讓雍正決定出手「解決」年羹堯，一步步架空、搜羅罪證，將年羹堯從一等公削成庶民，最後將人逮捕入京，以92條大罪被賜死，時年47歲。

京華城案 柯文哲 民眾黨 蔡壁如

延伸閱讀

被誤讀的雍正皇帝：滿洲視角下的愛新覺羅王朝

柯文哲被起訴 郝龍斌：圖利罪絕對成立

柯文哲限制住居禁見證人 黃國昌：陳佩琪不在80個證人內

1500萬證據在哪？柯文哲涉貪汙圖利法院裁交保 北檢要抗告

相關新聞

她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因從「朕好想你」變92條死罪

民眾黨主席柯文哲26日遭台北地檢署起訴並求處28年6個月重刑，據起訴書記載，柯的硬碟中有個資料夾內名為「朕.doc」的檔案，內容赫見他自稱「朕是雍正帝」，且向蔡壁如喊話「絕不會讓你成為年羹堯」。歷史上

「全民皆兵」可行？她提議體能差當後勤：強壯女生也可上前線

你贊成「全民皆兵」嗎？一名女網友發文提議，她認為有些男生體能不好，而有些女生則很強壯，可以等到體檢完讓那些「體能差」的人負責後勤，運輸、煮飯、醫療等技能，實現「全民皆兵」，對此，網友們看法兩極。

尾牙近了？北捷站內驚見1告示 釣出眾人揭「隱藏服務」：很貼心

「我就不懂…」一名網友在臉書社團「路上觀察學院」曬圖分享，只見在北捷徐匯中學站站內有個告示牌...

最特別的「婚宴活動」是什麼？ 網大推婚禮拍貼：很值得紀念

「婚宴活動」不僅要考量節目效果，更要結合場地、時間等因素。一名女網友發文詢問，她跟男友預計明年結婚，卻因為工作太忙，到現在才開始想婚宴活動，並希望賓客有「參與感」，於是請教網友：「大家參加過最特別的婚宴活動是什麼？」

「紐澤西UFO」話題熱全球台灣人卻冷感 網友點破關鍵原因

近期美國東岸各地神秘無人機目擊事件頻頻出現，數量激增讓許多人萬分緊張。一名男網友發文訊問，針對美國UFO事件國外網站討論得轟轟烈烈，台灣卻沒人討論此事，因此好奇詢問：「為什麼台灣人對UFO很無感呢？」。

本業還在虧…台鐵便當為何總大排長龍？網曝關鍵：原因很實際

你搭乘台鐵時，也有吃過台鐵便當嗎？一名網友分享，每次經過台鐵，都看到一群人排隊等著買台鐵便當，讓他好奇發問「台鐵便當真的有這麼好吃嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。