「全民皆兵」可行？她提議體能差當後勤：強壯女生也可上前線

你贊成「全民皆兵」嗎？一名女網友發文提議，她認為有些男生體能不好，而有些女生則很強壯，可以等到體檢完讓那些「體能差」的人負責後勤，運輸、煮飯、醫療等技能，實現「全民皆兵」。對此，網友們看法兩極。

一名女網友在Dcard發文，表示她一直在思考台灣人口少、土地小，是否應該「全民皆兵」呢？她認為，有些男生體能本來就很差，而有些女生則很強壯，可以等到體檢完，區分出體能差和體能好的兵，體能好的就在前線，體能差的就當「後勤兵」，負責運輸、煮飯、醫療等技能，不用訓練太多體能。

原PO提議，後勤兵的要求可以至少要有CCC證照的考核，要考到證照才能畢業，而且她聽聞很多人當兵都在「拔草」，像這種雜事其實可以由後勤兵來做，其他的兵就訓練體能跟戰鬥技巧之類的，原PO也詢問網友們的意見。

此文一出，網友們看法兩極，一派網友認為全民皆兵問題多，不可行，「為什麼一定要斟酌全部人當兵，然後分類，這樣也只是引發更多問題，我們從小被迫讀書長大已經不少人沒有童年了，長大男女生還要都被迫當兵，裡面的工作生活不比外面好」、「大部分女生也沒辦法接受留好幾年的長髮要非自願的被剃掉吧」、「講薪水部分，一個月6000根本不夠交通費+各種費用」。

不過也有網友贊同全民皆兵，「全民皆兵也沒有不好，像您說的可以從事後勤工作，甚至掃地拔草送公文，而真正體能好的人就專注戰技」、「要就男女都義務役，不然就改募兵制就好，支持性別平等」、「可以不用全民皆兵，但全民應該受軍事訓練，先有常識，這樣國家戰力就很強了」。