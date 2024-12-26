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尾牙近了？北捷站內驚見1告示 釣出眾人揭「隱藏服務」：很貼心

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運示意圖。圖／本報資料照片
台北捷運示意圖。圖／本報資料照片

「我就不懂…」一名網友在臉書社團「路上觀察學院」曬圖分享，只見在台北捷運徐匯中學站站內有個告示牌，上頭寫著「嘔吐袋，請自行取用」字樣，更註明若索取完畢可洽詢問處，然而他卻不解其背後的用途為何，不料竟釣出許多網友們現身說法，坦言自己曾使用過這項「隱藏服務」，直呼相當很貼心。

網友們紛紛搞笑留言，猜測提供嘔吐袋的背後理由，「太貼心了，最近開始尾牙」、「還是那附近喝酒的店比較多？」、「每一個告示牌或做法後面一定有個恐怖的歷史」、「信義區跟東區比較需要吧」；許多乘客則目擊，近日同樣在他站看到相同告示，「剛剛才在內湖站看到，也是好奇到現在」、「我也不懂，我今天才在中山站拍了」、「感覺是跨年預備。剛剛去中山捷運站、忠孝敦化跟復興都有看到，蠻好笑的！捷運真貼心」。

然而貼文一出，也釣出不少暈車苦主、病患及孕媽媽分享自身經歷，大大誇讚北捷這項服務「很貼心」，「事出必有因，車廂人多太悶有些人會缺氧頭暈嘔吐，我就試過了」、「我之前身體不舒服（上班中午請假搭車回家一路上真的有想吐的感覺），有嘔吐袋真的很貼心」、「也許會比較方便？要不然半路想吐又沒袋子嘔吐，真的會製造他人困擾，我就有這樣經歷」、「認真說之前確診後遺症，搭捷運好幾個月都是頭暈跟想吐狀態⋯更不要說懷孕的媽媽了⋯所以這真的很貼心」。

不過，事實上北捷站內提供嘔吐袋已行之有年。不只有嘔吐袋，據今年1月的報導指出，北捷還有5項獨家「隱藏版」的貼心服務，除了有多國語言服務AI智慧客服免費快速充電服務，更響應月經平權，免費提供女性衛生用品，且安全可靠及準點率亦為世界一流，期望每個捷運站，都能成為城市中溫柔守候大家的好朋友。

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