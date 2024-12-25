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最特別的「婚宴活動」是什麼？ 網大推婚禮拍貼：很值得紀念

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友詢問網友「參加過最特別的婚宴活動是什麼？」示意圖／ingimage
一名女網友詢問網友「參加過最特別的婚宴活動是什麼？」示意圖／ingimage

「婚宴活動」不僅要考量節目效果，更要結合場地、時間等因素。一名女網友發文詢問，她跟男友預計明年結婚，卻因為工作太忙，到現在才開始想婚宴活動，並希望賓客有「參與感」，於是請教網友：「大家參加過最特別的婚宴活動是什麼？」

一名女網友在Dcard發文，表示她和交往6年的男友打算在明年3月結婚，婚宴估計開10桌，但因為工作太忙的關係，到現在才開始規劃婚宴的細節，最讓她煩惱的是影片製作和「婚宴活動」。

原PO表示，影片可以請會剪輯的朋友幫忙，婚宴活動她想到了「默契大考驗」，製作跟新人相關的問題讓賓客回答，最終答對者拿到禮物，但猜測場面可能會混亂，所以還在猶豫中；另一個活動是「影片QA遊戲」，素材多可以執行，但影片製作出來的成果不知道如何，因此問題還要再想；最後一個則是「婚禮拍貼」，效果不錯但擔心人太多需要排隊。

原PO表示，老公希望不要太刺激、太忙的活動，所以還在選擇，她目前規劃一定會有抽獎和拿禮物的環節，至於其他的活動，她請教網友們的意見。

此文一出，不少網友推薦「婚禮拍貼」，「滿推薦印卡讚的，除了有提到的拍貼機以外，還有小遊戲可以選，我自己是選2個，當天大家都玩得很開心」、「婚禮拍貼，今年參加的兩場都有，好像也都是印卡讚的，對參加者來說還不錯，因為是參加不同人的拍起來完全不同感覺，很值得紀念」、「參加朋友婚禮是選拍拍印，除了可以印出當天的合照之外還有手機快問快答的遊戲，效果好，簡單又好玩」。

也有網友提到活動「簡單」就好，不要太多，「當過伴郎路過，給的建議是千萬不要玩浪費體力的遊戲，婚宴整場下來本來就很累人了」、「活動簡單就好，不要搞得太複雜」、「真心建議活動差不多3個就好」。

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