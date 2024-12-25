「紐澤西UFO」話題熱全球台灣人卻冷感 網友點破關鍵原因

近期美國東岸各地神秘無人機目擊事件頻頻出現，數量激增讓許多人萬分緊張。一名男網友發文訊問，針對美國UFO事件國外網站討論得轟轟烈烈，台灣卻沒人討論此事，因此好奇詢問：「為什麼台灣人對UFO很無感呢？」。

一名男網友在Dcard發文，表示最近美國紐澤西UFO事件已經持續一個月了，還在擴散至全美國，就連官方也無法確定不明飛行物究竟為何，派遣數架戰鬥機和軍用無人機進行追蹤，這件事在外國網站討論得轟轟烈烈，包括中國、日本、韓國。

原PO表示，但他在逛台灣論壇時，卻發現沒有人在討論「UFO事件」，大家似乎更關心職場和政治，台灣討論鬼神的熱度都比討論太空科技和UFO的多，理論上太空充滿「未知」，網友應該更感興趣才對，為何對UFO無感呢？

網友點破：與生活無關 比較關心怎麼賺錢

此文一出，不少網友認為關心「生活」較為重要，「幽浮看起來對我們比較不會造成什麼實質性的傷害」、「房貸恐懼遠大於UFO」、「台灣人比較關心怎麼賺錢，等真的確定有接觸再說，到時候再來討論有哪些產業會受影響，股票該怎麼買」、「我擔心我的工作還沒做完、我擔心下一餐在哪裡、我擔心我的錢被通膨吃掉，我還要擔心UFO嗎」。

也有網友分享對UFO事件的看法，「紐澤西州的UFO，其實比較像是他國無人機，或是哪個小孩在遙控來遙控去的無人機」、「行器體積過於狹小、飛行器非常低空，肉眼可見，所以先猜是某戶人家小孩拿無人機在亂飛，規律的亮燈，還有navigation light，很不難想像是一般的無人機而不是什麼外星人」。