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交換禮物被全場稱讚！他曝「差點反悔想收回」 網驚喊：CP值超高

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己因為忘記購買交換禮物，只好緊急到大潤發採購，後來買的禮盒竟被全場稱讚「最有誠意」。示意圖／Ingimage
一名網友分享，自己因為忘記購買交換禮物，只好緊急到大潤發採購，後來買的禮盒竟被全場稱讚「最有誠意」。示意圖／Ingimage

聖誕節即將到來，不少人都會相約一同玩交換禮物。一名網友分享，自己因為忘記購買交換禮物，只好緊急到大潤發採購，後來買的禮盒竟被全場稱讚「最有誠意」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書「大潤發好物分享社」表示，因為忘記購買交換禮物，只好趕快到大潤發隨便買個禮物，逛一逛竟發現有一款星巴克禮盒，內含2款不同口味的咖啡跟一個馬克杯，售價399元。

這名網友進一步說明，後來玩交換禮物有個同事抽到他準備禮盒，打開後非常開心，大讚非常有誠意，是「今年換到最好的禮物」，讓他也好想買一套當自己的聖誕禮物。

貼文一出後，多數網友都表示「399元，這價位CP值很高」、「不只咖啡還有杯子，真的很適合送禮耶」、「雖然禮盒價格不高，但包裝起來看起來真的很有誠意」、「不知道要送什麼的人有福了，我先路過一下大潤發謝謝」、「這個真的不錯欸，我抽到也會很開心」、「這個禮盒有咖啡有杯子，不錯耶！」、「這禮物很有誠意 ，相信交換到的人會很喜歡的」。

交換禮物 星巴克 聖誕節

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