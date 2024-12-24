本業還在虧…台鐵便當為何總大排長龍？網曝關鍵：原因很實際
你搭乘台鐵時，也有吃過台鐵便當嗎？一名網友分享，每次經過台鐵，都看到一群人排隊等著買便當，讓他好奇發問「台鐵便當真的有這麼好吃嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「台鐵便當真的這麼好吃嗎？」為題，指出近期搭乘台鐵時，用餐時段總是看到一群人在排隊，原來都是等待購買「台鐵便當」的人潮，讓他相當好奇台鐵便當的美味程度。
貼文一出後，多數網友都分享自身經驗，紛紛表示「覺得台鐵便當的飯特別香又好吃」、「好吃，還給整顆滷蛋跟豆包」、「我比較喜歡台北餐廳做的，都會特別去台北火車站買」、「覺得蠻好吃的，都是喜歡的配料」、「大雞腿便當100元又美味，還有發票，找不到比它更優的」、「蠻好吃的又有份量品質，省下的錢拿來買杯手搖飲」、「為了省錢，以前在板橋上班，每天去吃台鐵便當，其他便當的價格吃一個月薪水都被吃掉了」、「好不好吃因人而異，但以現在物價來說，他們基本款的便當算相對便宜了」。
事實上，台鐵常遭戲稱「被火車耽誤的便當店」，根據日前報導指出，台鐵公司掛牌即將滿1年，仍虧損近120億，反觀便當收入卻打破疫情前的7.48億，創下歷年新高。
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