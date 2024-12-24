本業還在虧…台鐵便當為何總大排長龍？網曝關鍵：原因很實際

冬至到來，職業婦女忙碌之餘也不忘儀式感，想準備湯圓讓全家「吃圓圓」。一名女網友分享「微波爐煮湯圓法」，不只可以省時，吃起來也一樣美味。有內行人透露「我也是這樣偷懶耶，但我用的是花生仁湯，前幾天用八寶粥來搭大湯圓也不錯，都不用再另外加糖，很方便」。

2024-12-22 12:13