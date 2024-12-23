女學生撒嬌就好？她自認「性別紅利」多 反遭網轟：妳只是不用競爭

不同性別在求學過程中，所受到的待遇真的有所不同嗎？一名女網友發文，稱女性在求學階段真的很吃香，老師會認為女生較為柔弱，因此會將髒活累活交給男生做，成績上也有差異。對此，網友們認為無論紅利為何，「不要依附他人」更為重要，才能保障自己。

一名女網友在Dcard發文，認為在「求學階段」女生的好處比男生好太多，她舉例，國中小老師會認為女生比較「柔弱」，因此將髒活累活都交給男生做；高中老師又認為女生較為聽話，因此將選擇幹部的權利交給女生做；大學的男教授也都給女生比較高的分數。

原PO表示，讓她最有感的是「體育課」，女生只要撒嬌就不用跑操場，男生則不能這樣做，甚至要多跑一圈。原PO還舉例，大學時成績出問題，其他老師直接說「去撒嬌一下較好」，但男生則完全不能效法。

此文一出，不少網友反擊原PO，認為女性「靠自己」較為重要，「不要依附他人，依賴他們的救濟跟施捨還沾沾自喜覺得賺了。至少要和他們比肩，才能保障自己」、「我讀書的時候靠自己，連學長的考古題都沒要過，研究所指導教授一視同仁，沒有特權」。

也有網友並不認為女生有性別紅利，「相反耶，讀書時遇到很多怪怪的單身女老師，特別會刁難女生，女生犯錯就各種揣測說我們一定是故意的」、「學校裡職場上真的沒有這麼多的女性紅利，如果妳覺得有只是因為妳不用去競爭」、「沒有喔，我高中女校，大學因為科系也是幾乎全女生，妳自己有享受到紅利不是每個人都有」。