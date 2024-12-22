統神遭毆提告 網分兩派戰翻！他曝「陰謀論」：全都是劇本

遊戲實況主「統神」張嘉航與網紅「蹦闆」呂育銓，昨（21日）在台北小巨蛋參加「2024拳上」格鬥賽，張嘉航以些微分差落敗後抱怨比賽不公，退場時遭一群黑衣人包圍推擠，還嗆「不想離開了是不是？」，統神及其經紀人事後驗傷提告。網友對此分為兩派看法，有人認為賽後打人就是不對，但也有人認為統神賽後叫囂太過分，然而也有網友質疑，恐怕只是為了爭取流量而演出的劇本。

警方調查，36歲張嘉航昨晚與36歲呂育銓參加拳上格鬥賽，賽後退場時，張嘉航在台北小巨蛋地下1樓休息區與數人爆口角，員警獲報到場時已無打架情事。經詢問，張嘉航指稱他和經紀人30歲賴姓女子遭攻擊，「剛剛很多人打我頭」，凌晨到台安醫院驗傷，2人皆頭部、臉部挫傷，張凌晨正式提告傷害罪。

據悉，警方除針對張嘉航提告傷害罪部分，也朝妨害秩序罪方向偵辦，初步依據張指述，已通知36歲陳姓男子及20歲李姓男子到案接受調查，2人供稱因不滿張嘉航靠近叫囂所以衝突，全案後續也將通知呂育銓到案配合調查。

爆料公社發布相關新聞，不少人留言譴責，「都打贏了還打人，實在是…」、「輸的錢又由小弟還回去了」、「比賽已經結束了，為什麼要打人？」、「賽後打人就是不對的」、「每次都是輸不起」；不過也有人說，「自己衝人家休息室叫囂，被打真的剛好而已」、「輸不起還叫嗆，被打剛好而已」。

但也有人質疑只是劇本，「劇本啦！鄉民不用那麼入戲啦，這場比賽流量高，他們兩個都賺飽了，有差這些錢嗎？就跟最近泰森復出那場比賽一樣，受惠的都是雙方」、「有沒有一種可能，是為了流量的演出」、「很明顯的劇本啊，之後為了表示道歉，不要統神的錢，然後和解」。