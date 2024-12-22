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冬至吃湯圓！職業婦女分享「微波爐也能煮」：只要幾分鐘即可

聯合新聞網／ 綜合報導
冬至最廣為人知的習俗就是吃湯圓。圖／聯合報系資料照
冬至最廣為人知的習俗就是吃湯圓。圖／聯合報系資料照

冬至到來，職業婦女忙碌之餘也不忘儀式感，想準備湯圓讓全家「吃圓圓」。一名女網友分享「微波爐煮湯圓法」，不只可以省時，吃起來也一樣美味。有內行人透露「我也是這樣偷懶耶，但我用的是花生仁湯，前幾天用八寶粥來搭大湯圓也不錯，都不用再另外加糖，很方便」。

原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」發文，分享微波爐煮湯圓法，她說剛好逛超市時發現紅豆湯和花生湯特價，順手購入大小湯圓，決定嘗試這種快速又方便的做法。僅需將紅豆湯放入微波爐加熱，隨後加入湯圓再加熱一次，短短幾分鐘就完成了傳統紅豆湯圓，湯圓不僅沒破，也煮得熟透，輕鬆滿足了冬至的儀式需求。原PO表示，「簡單到想讓小朋友也一起試試，一起度過溫馨的冬至」。

其他人留言，「冬天我最愛喝紅豆湯當甜點，這樣想吃點熱的，真的就超方便」、「泰山花生湯+1，牛奶花生有個味道，覺得跟湯圓很不配」、「泰山的甜湯都給讚」、「剛好這週都好低溫，明天回家來跟小朋友實驗看看，泰山紅豆湯我想加布丁狗湯圓」、「感覺加點桂花釀會很香」、「好方便喔，上次天冷自己叫外送還叫不到，這樣好像可以隨時解決想吃甜湯慾望」、「我家之前都是自己用瓦斯爐加熱，沒想到還有微波爐這招」。

也有網友實測留言，「謝謝分享，剛剛試了好方便，分享一下我大概用了三分鐘到三分半」、「我紅豆湯微波一分半，再加湯圓加熱2分鐘，就成功了」。

冬至 微波爐 湯圓

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