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除房價...什麼東西漲價最有感？一票人喊「1食物」：快吃不起

聯合新聞網／ 綜合報導
便當示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
便當示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

不少民眾都有感「薪水凍漲，物價狂漲」，其中房價更是漲到讓人苦喊存錢也跟不上。有網友好奇，除了房價外，有什麼東西漲價讓人很有感，一票網友認為是「便當」。

網友在PTT女孩板發文，她表示股市帶動萬物齊漲，房價更是漲到連專家都說不合理。麥當勞連續7年調漲，過去主打便宜實惠的商品也回不去了，好奇「除了房價，還有哪些東西漲價讓人很有感？」

不少網友心有戚戚焉回應，「基本消費全部暴漲」、「一定是雞排」、「掛號費，以前100、150，現在到250了」、「電費」、「車輪餅，以前3個10元，漲到30-59元一個」、「滷味吧，之前一份80-90，昨天夾190整個嚇到」。

一票人點名便當，「便當吧，現在基本款都至少一個85元」、「便當漲超多」、「中餐以前可以80元打發，現在都120元起跳」、「7-11的冷藏便當漲好多，吃不起」、「吃的都很有感」。

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