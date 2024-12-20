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日本人最講究！米其林主廚分享板前壽司應注意的「4大禮儀」

聯合新聞網／ 綜合報導
高級板前壽司不僅要價不菲，用餐的禮儀與方式更是有許多小細節。示意圖／ingimage
高級板前壽司不僅要價不菲，用餐的禮儀與方式更是有許多小細節。示意圖／ingimage

近年來台灣無菜單料理OMAKASE（お任せ）逐漸盛行，而在此語起源的日本，高級板前壽司不僅要價不菲，用餐的禮儀與方式更是有許多小細節，知名美食部落格採訪到一位，在台灣開設米其林一星壽司店的創辦人，並由他教學板前壽司的用餐禮儀。

知名美食部落格「4foodie」在Instagram粉絲專頁中發文，透過採訪專業板前壽司師傅，教大家認識用餐禮儀，一位移民日本居住10年的網友也在Threads上補充自己的看法。

1.用手還是用筷子吃壽司？

吃壽司從禮儀的角度來看，用手或筷子都可以！對於不會正確拿筷子的人，用手吃比較容易掌握，也能感受到師傅手握的觸感，進一步享受壽司的美味。

2.如何沾醬油？

無論是用手還是用筷子，將壽司先橫放再夾起來更容易將醬油沾在魚料上，且應將醬油沾在魚料上，而不是米飯上。用筷子的話可以學師傅先將壽司翻90度再夾起來沾，比較不容易散開。

3.是否能夠移動餐盤？

壽司的餐盤日語稱為ゲタ，和日語的木屐（下駄）同音。雖然影片中的師傅不介意，但在日本，移動ゲタ是很沒禮貌的行為，一定要注意，建議不要這樣做。

4.最需要注意的用餐禮儀是？

一定要有時間觀念！遲到也許無法避免，但希望到了以後能立刻進入用餐狀況。壽司注重新鮮度，應該在壽司師傅遞上後盡快食用，才能品嚐到最佳口感。遲到會影響整個流程和其他客人的體驗，也該避免長時間聊天或拍照。

壽司 壽司師傅 日本

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