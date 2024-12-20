台灣卡拉ok文化紅到登上日本雜誌！ 網友激推：必點這些美食

日本獨立雜誌「RICE」以日本文化為主體，捕捉不同地方飲食文化的特色，英日雙語的文字、大膽的設計排版，加上各種有趣的專欄計畫，跳脫以往雜誌的風格。近日，有網友分享明年1月即將出刊的內容，主題為「台灣的飲食方法」，內容也引發熱議。

一名網友在Threads上分享日本獨立雜誌「RICE」的一月號內容，其中與台灣卡拉ok文化有關，特別是搭配牛肉麵以及大量啤酒的組合，展現出好友們在包廂內吃喝唱歌的歡樂場景，標題「カラオケは、牛肉麺（と大量のビール）」直譯為「卡拉OK就是牛肉麵（和大量啤酒）」。

原Po表示，文章提到桌面上大保溫瓶裝的茶對喉嚨很好，在卡拉ok用塑膠杯喝啤酒加冰塊，這件事完全會嚇到日本人，「日本人喝啤酒，杯子還先冰鎮過，加冰塊根本歪門邪道！」同行的朋友也在貼文留言，「當然要大力推薦全台最頂的牛肉麵還有膨大海（胖大海）！」

貼文曝光後許多網友紛紛補充唱歌必點的美食，「那邊的炸豬腳跟宮保皮蛋蝦球應該沒被發現吧」、「錢櫃三寶：牛肉麵、水餃、滷味拼盤」、「錢櫃的烏骨雞湯也超讚⋯」、「牛肉麵之外，勿忘水餃沾生辣椒醬油」、「還有奶茶、水餃、鹽酥雞、滷味之類的」、「而且喝啤酒一定要加話梅」。

也有人迫不及待想購入這本雜誌，「發瘋！真的超愛買日本雜誌，光看封面和排版就是種享受，趕快請朋友幫我帶回台」，對此，原Po也大力推薦，該雜誌本身製作得很用心，台灣特輯連自己都看得津津有味，「他們真的是找到台灣很在地的味道，還介紹了一些日本的道地台灣料理店，連廣告頁都認真在拍，個人致上最高的敬意」。

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