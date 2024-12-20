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一發動就開被同事勸「要先熱車」 內行人曝1狀況才要先預熱

聯合新聞網／ 綜合報導
開車前要不要先熱車，內行人解釋除非太久沒開才要預熱。 示意圖／ingimage
開車前要不要先熱車，內行人解釋除非太久沒開才要預熱。 示意圖／ingimage

天氣冷颼颼，人需要活動身體才會熱起來，機器也一樣，不過有網友好奇天氣冷的時候，開車前需不需要熱車？他擔心若不先熱車的話可能會傷車，但有內行人就解釋除非遇到1種情況，不然車子通常不用預熱。

原PO在PTT發文，他說日前和同事趕著出差，因此上車後車子一發動就直接開了，同事見狀便詢問原PO是不是常常這樣做，並表示這樣子對車子很傷，最好先熱車，尤其最近天氣冷，不先預熱的話非常傷車。

原PO說自己的二手車都這樣子開了十幾年也沒事，對於同事的說法也感到很疑惑，所以想問大家的看法，「天氣冷不熱車會傷車嗎？」

貼文引起兩派意見激辯，「會，對引擎很傷」、「原地等個幾秒就能開了啦，水溫油溫到達平衡再來重踩，冷車一發動就全油門衝出去，什麼車都會被操爛的」、「早上第一次開等久一點就好」、「我發動後，戴個安全帽再騎，簡短熱車一下」、「未達工作溫度就是傷車積碳，縮短預熱時間才是正解，一發就開車，轉速不超過2000」、「哪來的破車還要熱車」、「都市傳說，商人術語」、「哪個台灣人不是機車一發動就騎，壞了嗎？」、「不會，手冊說直接開走」。

有內行網友解釋，「其實應該是車子如果停了幾天沒有開，引擎部件上潤滑的機油會沉到底部，而引擎啟動後隨著運轉會在帶上來潤滑部件減少磨耗，那麼需要暖車指的是這個，而經常開的車不需要這樣做」。

據《8891 汽車銷售網》解釋，早期化油器供油車款才要暖車，如今新車已全數採用噴射供油，發動後電腦不斷監控、調整空氣與燃油比例，即使引擎尚未達到工作溫度也能穩定運轉，因此不必再原地暖車，只不過在引擎達到工作溫度前，建議駕駛動作還是柔順些，不要急踩油門、拉高轉，避免潤滑不足長期產生異常磨耗。

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