她好奇單身者獨自做1事會高興嗎？ 過來人點頭：這樣才爽

通常去吃吃到飽都會呼朋引伴，但有一名女網友認為如果獨自去用餐，要短暫離座就變得很不方便，而且似乎也沒有像攜伴那樣能夠開心地享受美食。貼文一出引來不少討論，許多人都分享自己單獨用餐的經驗。

原PO在PTT以「有人一個人去吃過吃到飽嗎？」為題發文，她說之前看過一個人吃火鍋要不要加價的討論文章，也看過有網友發文獨自去吃吃到飽，結果被安排到四個人的座位，這讓她思考如果是自己單獨去吃吃到飽，在起身去拿東西的時候，除非有留東西在桌子、位子上，不然不知道會不會直接被清空，被當成離席了？

她說曾經見過真的有人單獨去吃吃到飽，因此很好奇這是什麼樣的經驗，「自己一個人吃吃到飽會高興嗎？」

貼文一出，不少人都分享自己一個人吃飯的心得，「沒有，但是一個人去吃豬排飯定食，一個人吃百元火鍋」、「我很常這樣，一個人爽吃」、「常一個人去吃和牛涮，爽吃很自在，不用顧吃相」、「一個人吃過數次吃到飽，根本就沒人在意」、「吃過幾次，爽！也會看到其他一個人去吃吃到飽的，一個人才能好好盡情享受」、「我很常，而且也會看到隔壁桌一個人吃」、「專注於享受美食，一個人去CP值最高」、「一個人吃壽喜燒很自在，但是沒人聊天會吃太快就是了，專心吃一下子就飽」。

其他網友也說，「不敢去，我超膽小，很想勇敢一次」、「不會，因為大家都是結伴去，會很孤單」、「跟一般吃飯沒什麼差別」、「會挑離峰時刻自己去，不然一人佔了多人桌，怕被店員白眼…哈哈。自己吃飯很隨意自在，但的確會被別桌側目」、「有，吃不了多少，純粹吃開心的，但一些店家會多收開桌費，不太喜歡」。