同事推薦一款能讓女性暈船的「交換禮物」 網友大讚：貼心又實用

聖誕節即將到來，不少人會揪家庭、朋友一起舉辦「交換禮物」同樂，但該如何挑選禮物也成為許多人苦惱的問題。有網友在社群平台推薦一款「髮圈界的LV」，號稱能讓女性朋友暈船，引發網友熱議。

一名男網友在Threads上提到自己最近在準備交換禮物，女性朋友推薦他可以準備一桶「編織髮圈」，而原PO感到很不理解，「髮圈需要送到一整桶嗎？」，朋友則表示：「跟你講，這是髮圈界的LV，如果你送女生一桶這個，她會超暈。」

貼文曝光後，不少女性網友認為送髮圈不至於會讓對方感到暈船，但確實是非常實用、貼心的禮物，「我是不覺得會到超暈⋯⋯但真的好用」、「女生收到會很開心，我弟長髮男也很愛，男女皆可，讚」、「是不會到超暈，但算蠻用心的」、「超好用，女生收到會覺得你是很注重細節的人！」

根據原PO內文的品牌，並綜合網友們實際使用的經驗，這類型髮圈之所以價格高（一條約60元），是因爲製作過程由數十條強韌的彈力繩與紡紗螺旋交錯編織而成，厚實彈性佳且不易斷裂，且主打不易鬆、不咬髮、彈性強，因此深受網友喜愛，「這超級好用！一條不要不見可以用超久」、「超耐用完全不會壞，打球運動各種馬尾都不會掉！」

至於髮圈的需求量則是因人而異，有些人一條髮圈可以用上數年，有些人則時常把它用不見，「我5年前買了一桶，現在還剩半桶」、「這個牌子的髮圈一條我可以用兩年！」、「髮圈是消耗品…我這個月消失第三條了」、「雖然髮圈不會破，但我會腦袋破洞把它弄丟」。