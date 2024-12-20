被拉掉3次...她質疑超賣機票「拉人」依據 網曝不被拉技巧

航空業出現「機票超賣」的問題時，不同的航空公司有不同的處理方式，但「拉人」的依據究竟是什麼呢？一名女網友發文詢問，她搭飛機時一直很遵守規則，卻被「拉掉」3次，因此無奈詢問網友：「航空業超賣時把人拉掉的依據是什麼？」

一名女網友在Threads發文，表示她在航空公司超賣機票的情況下，已經被「拉掉」3次了，原PO無奈表示，她已經事先網路訂票、沒用點數、沒點過特別餐、也沒因為航班延遲去櫃檯吵過，還是被航空公司拉掉。

原PO表示，她因為是獨旅的關係，帶狗也被拉過、提早2到3個小時到現場掛行李、買機票登入會員也被拉過，讓她感到相當無奈，因此詢問網友，機票超賣時「拉人」的依據究竟是什麼？

此文一出，不少網友提出可能性，「最常見的理由就是你買的票價艙等（Ticket Class）太低，下次買那種累積里程175%的票絕對不會被拉」、「拉客通常就看誰付的錢少（票艙等級低）、會籍低、又獨自旅行，然後頂多就是給個點數或是抵用金當作安撫的補償」、「有沒有買座位？在歐洲某些航空是這樣操作，只要在買機票時，沒有另外加買座位，中獎族群就是這些人」。

也有網友分享被拉掉如何處理，和不被航空公司拉掉的小技巧，「如果被超賣，又還是急著要回台灣，可以到他旁邊的票務櫃檯處理，他可能會幫你安排先從伊斯坦堡飛到香港、吉隆坡、曼谷、新加坡之類的點」、「選特別餐應該反而會提高不被拉掉的機率喔，因為他要幫你安排其他航班，但時間太短了無法保證你選的特別餐在替代班機上一定能準備好」。