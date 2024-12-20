快訊

獨／張惠妹大巨蛋彩排完鬆口「想加場」 陳鎮川：太瘋了！

「選罷法」三讀通過！ 罷免連署需附身分證影本、偽造假冒最高罰百萬

逾5童受害！嘉義縣國小代課狼師性侵還錄影 檢今聲押禁見獲准

被拉掉3次...她質疑超賣機票「拉人」依據 網曝不被拉技巧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友質疑航空業超賣時把人拉掉的依據為何。示意圖／ingimage
一名女網友質疑航空業超賣時把人拉掉的依據為何。示意圖／ingimage

航空業出現「機票超賣」的問題時，不同的航空公司有不同的處理方式，但「拉人」的依據究竟是什麼呢？一名女網友發文詢問，她搭飛機時一直很遵守規則，卻被「拉掉」3次，因此無奈詢問網友：「航空業超賣時把人拉掉的依據是什麼？」

一名女網友在Threads發文，表示她在航空公司超賣機票的情況下，已經被「拉掉」3次了，原PO無奈表示，她已經事先網路訂票、沒用點數、沒點過特別餐、也沒因為航班延遲去櫃檯吵過，還是被航空公司拉掉。

原PO表示，她因為是獨旅的關係，帶狗也被拉過、提早2到3個小時到現場掛行李、買機票登入會員也被拉過，讓她感到相當無奈，因此詢問網友，機票超賣時「拉人」的依據究竟是什麼？

此文一出，不少網友提出可能性，「最常見的理由就是你買的票價艙等（Ticket Class）太低，下次買那種累積里程175%的票絕對不會被拉」、「拉客通常就看誰付的錢少（票艙等級低）、會籍低、又獨自旅行，然後頂多就是給個點數或是抵用金當作安撫的補償」、「有沒有買座位？在歐洲某些航空是這樣操作，只要在買機票時，沒有另外加買座位，中獎族群就是這些人」。

也有網友分享被拉掉如何處理，和不被航空公司拉掉的小技巧，「如果被超賣，又還是急著要回台灣，可以到他旁邊的票務櫃檯處理，他可能會幫你安排先從伊斯坦堡飛到香港、吉隆坡、曼谷、新加坡之類的點」、「選特別餐應該反而會提高不被拉掉的機率喔，因為他要幫你安排其他航班，但時間太短了無法保證你選的特別餐在替代班機上一定能準備好」。

出國旅遊

延伸閱讀

墨爾本必去的近郊景點一日遊！ 「大洋路，最美公路」知名廣告電影取景勝地

上海一日遊行程！古色古香豫園、夜魔都外攤、南京路步行街在地美食

點亮臺日友誼！ 北市珍奶造型燈光藝術 現身2024「大阪光之饗宴」 為2025台北燈節暖身

2024年京都旅遊攻略【下集】：交通、兩天一夜行程與伴手禮推薦

相關新聞

被拉掉3次...她質疑超賣機票「拉人」依據 網曝不被拉技巧

航空業出現「機票超賣」的問題時，不同的航空公司有不同的處理方式，但「拉人」的依據究竟是什麼呢？一名女網友發文詢問，她搭飛機時一直很遵守規則，卻被「拉掉」3次，因此無奈詢問網友：「航空業超賣時把人拉掉的依據是什麼？」

買麥當勞被塞紙「以為是優惠券」 他打開傻眼：到底有多缺？

不少人會選擇麥當勞來解決三餐問題，有一名網友昨天（19日）開車到麥當勞得來速消費，拿到餐後發現袋子裡有一張單子，他以為是優惠券，沒想到拿起來一看竟是徵才傳單，讓他很傻眼「到底有多缺人啊？」

芙莉蓮與欣梅爾出現在白先勇《台北人》中？ 網：回不去了

一名網友近日在社交平台Threads發文表示，作家白先勇的短篇小說集《台北人》第一篇是〈永遠的尹雪艷〉，最後一篇則是〈國葬〉，他指出，「書以不老不死的妖精開頭，以勇士的喪禮收尾，他們是芙莉蓮跟欣梅爾」。

攝影師因美女眼妝領悟「1道理」 眾網友讚：被你拍真好

日前攝影師江昱德在社交平台透露，他在年輕外拍時遇到非常美麗的女性，讓他忍不住直盯著她看了良久，被對方發現後，為避免有失專業，江昱德稱，注意到她的眼妝很能搭配拍攝場景，對方眼睛一亮回應道「確實有為了拍攝學新的化妝方式」，也讓江昱德頓悟一項道理，從此改變他拍攝人物的心態。

視障室友靠1招知道回收被丟…他驚嘆「很超能力」 網笑：回收多大包？

你知道視障人士可能可以靠「回音」辨識環境變化嗎？一名網友近日在社交平台分享，他的視障室友可以靠回音知道回收物被丟棄，讓他驚嘆「很超能力」。貼文一出，有網友笑說，是不是回收物太大包；也有網友分享視力差的人，會靠其他器官感知環境。

爬樓梯看到「現代益友」標準 網笑瘋：我都符合！是電子好閨蜜

有些學校、機關樓梯會貼標語，讓人在爬樓梯時不無聊。日前有位網友發現，他中午走樓梯時，發現一處樓梯貼著論語的內容，寫著「古代益友」的標準，另一階樓梯則貼著「現代益友」標準，讓他表示「真的快笑死」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。