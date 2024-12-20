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買麥當勞被塞紙「以為是優惠券」 他打開傻眼：到底有多缺？

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞。路透
麥當勞。路透

不少人會選擇麥當勞來解決三餐問題，有一名網友昨天（19日）開車到麥當勞得來速消費，拿到餐後發現袋子裡有一張單子，他以為是優惠券，沒想到拿起來一看竟是徵才傳單，讓他很傻眼「到底有多缺人啊？」

原PO在PTT以「麥當勞是有多缺人啊？」為題發文，他說昨天天氣很冷又下雨，因為懶得下車，於是決定開車到麥當勞得來速，不僅省時又方便。點完餐結完帳後開車出來，當他打開袋子準備大快朵頤時，發現裡面放了一張單子，原PO以為是工作人員放的新優惠券，滿心期待地拿起來看，結果竟然是招募人員的傳單。

單子上招募「正職服務員」月薪3萬2起，實習期間月薪2萬8，而「計時服務員」時薪183到198元，「打烊人員」上班時段22點到凌晨2點，時薪250元起。

貼文一出引起熱議，網友們Kuso地說，「店員可能覺得你看起來沒有工作吧」、「看你一臉需要的樣子」、「店員想跟你做同事」、「覺得你缺工作」、「看你就是麥當勞的工作奇才」、「麥當勞：謝謝你幫忙網路宣傳」、「你這一篇比他發10張還有用」；還有人對於薪資很有意見，「32000是要請什麼人？」、「正職薪水笑死」、「3萬2這種價格難怪請不到人」、「累得要死，至少要40K起跳」、「10年前打烊班時薪就220元了，10年後打烊班才250元」。

其他人也感嘆目前缺工問題，「竹北店缺到開始有不少外籍學生」、「以後就是印度口味或是越式口味了」、「以後換印度人」、「現在都退休老人沒事幹去做吧」、「服務業都缺吧，少子化加上新世代不願為奴」。

徵才 麥當勞

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