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芙莉蓮與欣梅爾出現在白先勇《台北人》中？ 網：回不去了

聯合新聞網／ 綜合報導
《葬送的芙莉蓮》從大戰後的凱旋歸來做為開端。圖／木棉花提供
《葬送的芙莉蓮》從大戰後的凱旋歸來做為開端。圖／木棉花提供

一名網友近日在社交平台Threads發文表示，作家白先勇的短篇小說集《台北人》第一篇是〈永遠的尹雪艷〉，最後一篇則是〈國葬〉，他指出，「書以不老不死的妖精開頭，以勇士的喪禮收尾，他們是芙莉蓮跟欣梅爾」。

網友笑道，「不是，這樣以後我要怎麼看芙莉蓮和《台北人》啦」、「芙莉蓮不是以勇者的喪禮開頭嗎」、「我回不去了」、「尹雪艷也穿白色，合理」、「笑死」。

也有人佩服起原PO，「《台北人》我從學生時代到現在整本看了最少5遍，芙莉蓮光是動畫我就從頭到尾3刷，漫畫更是數不起來看了幾次，但我從沒想過這個連結，太有道理了」。

有網友則對作家白先勇的著作表示喜愛，「正在看《孽子》，《台北人》看了三回以上吧」、「超級愛《台北人》！！」、「《紐約客》我也挺喜歡的」。

動畫 小說 白先勇

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