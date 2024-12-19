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攝影師因美女眼妝領悟「1道理」 眾網友讚：被你拍真好

聯合新聞網／ 綜合報導
攝影師江昱德年輕時因1位美女的眼妝領悟一項道理，從此改變他拍攝人物的心態，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
攝影師江昱德年輕時因1位美女的眼妝領悟一項道理，從此改變他拍攝人物的心態，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

日前攝影師江昱德在社交平台透露，他在年輕外拍時遇到非常美麗的女性，讓他忍不住直盯著她看了良久，被對方發現後，為避免有失專業，江昱德稱，注意到她的眼妝很能搭配拍攝場景，對方眼睛一亮回應道「確實有為了拍攝學新的化妝方式」，也讓江昱德頓悟一項道理，從此改變他拍攝人物的心態。

攝影師江昱德在Threads上發文表示，他20幾歲遇過1位光是素顏就非常美麗的女性，外拍進行的當天，對方化了妝更是美到讓江昱德直盯著她看。對此她直問，「你幹嘛一直盯著我看？」被如此一問，江昱德感到尷尬，也自責有失專業，為轉移焦點，他對該名女性說，自己注意到她的眼妝顏色和拍攝場景很搭。

結果對方眼睛一亮說，「你有注意到喔！對啊，我特別為了這次拍攝去學了新的彩妝！」，經過這番交談，氣氛頓時變得輕鬆，拍攝起來也相較先前自然。拍攝結束後，江昱德好奇她是不是不太喜歡被誇讚漂亮，對方直言，自己從幼稚園就不斷被誇獎漂亮，到國小階段就聽膩了。

這次拍攝帶給江昱德啟發，「我們的努力、用心如果被看見，那是會很開心的，尤其是不顯眼的小細節」，從此他拍攝模特兒都會先了解對方喜好，以設計出對被攝者有意義的拍攝主題，也會認真思考他們還有何特色與角度是其他攝影師沒有拍出的，他說，「那這就是我這次要挑戰的目標」。

網友紛紛稱讚起攝影師江昱德，「你真棒。能夠被你拍照的女生也挺幸福的！」、「誇獎妝容就對了！專業又不失禮貌，讓人覺得有注重細節！」、「很用心欸」、「真好」、「專業」、「用心」、「超讚的耶」、「很用心欸太讚了」、「因為這篇文，忍不住追蹤」、「好用心的攝影師」、「這樣的用心是件很棒的事」。

彩妝 攝影師 模特兒 眼妝

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