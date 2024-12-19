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視障室友靠1招知道回收被丟…他驚嘆「很超能力」 網：唱歌可測距離

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友很驚訝視障室友能靠回音辨識回收物被丟棄，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名網友很驚訝視障室友能靠回音辨識回收物被丟棄，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

你知道視障人士可能可以靠「回音」辨識環境變化嗎？一名網友近日在社交平台分享，他的視障室友可以靠「回音變大」知道回收物被丟棄，讓他驚嘆「很超能力」。貼文一出，有網友笑說，是不是回收物太大包；也有網友分享視力差的人，會靠其他器官感知環境。

原PO在Threads上分享，有天回家他遇到視障室友，順口提到自己已丟掉廚房的回收物，對方淡淡說句，「我知道啊，廚房聽起來回音有點變大了」，讓原PO驚嘆，「他剛剛是不是不小心說了什麼很超能力的事情」。

有網友提出回收物太大包的話，回音可能真的會有明顯變化，「那包回收是有一面牆這麼大包是嗎…」、「不是，那到底有多大包？」、「不確定你們的垃圾到底有多少，但是我們家的廚房9月整修完之後，因為我一直沒有去買餐桌，導致廚房至今講話還是會回音」、「如果有到1個人類大小的話，可能聽起來真的有差欸，之前移走1個家具聽起來就有點不一樣 」。

有網友分享視力差的人，如何依靠其他4種感知生活，「有聽學校的視障生說過，他們會唱歌來測試距離」、「我視力也是很差的那種，健身房對我是個安全的地方，去過很多次，我知道哪裡有突起物，東西的距離是大概幾個步伐」、「曾經因為做手術短暫失明過，然後耳朵變超好，我能聽到很細微的呼吸聲」、「我視力很差 ，聽力也差不多像這樣」；但是也有網友笑說，「但我沒戴眼鏡的時候，聽力都會變差」。

視障人士

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