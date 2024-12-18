爬樓梯看到「現代益友」標準 網笑瘋：我都符合！是電子好閨蜜

有些學校、機關樓梯會貼標語，讓人在爬樓梯時不無聊。日前有位網友發現，他中午走樓梯時，發現一處樓梯貼著論語的內容，寫著「古代益友」的標準，另一階樓梯則貼著「現代益友」標準，讓他表示「真的快笑死」。

一名網友在Threads分享，他中午從奇美醫院的樓梯要走回11樓的健檢中心時，發現樓梯其中一階貼著「古代益友：友直、友諒、友多聞」，另一個階梯則是「現代益友：有讀、有回、有按讚」，顯示出有些現代人不滿「已讀不回」的態度。原PO幽默表示「真的快笑死」，事後他在留言處回應「我現在走樓梯都是為了找冷笑話」。

文章曝光後，有網友回應「其實每層樓梯都有，我在奇美醫院看過好多年了」、「我以為是按讚、訂閱、開啟小鈴鐺」、「現代損友是：已讀、不回、收回讚」、「看來我是大家現代電子好閨蜜」、「現代人真的好滿足」、「這真的是益友」、「笑了，超幽默」。

原PO貼出的樓梯標語「古代益友：友直、友諒、友多聞」出自於《論語》，根據「翰林雲端學院」是指「正直的朋友、真誠而可信賴的朋友、博學而見多識廣的朋友，可以讓我們受益良多」，而原句有提到另外「三種損友」，分別是「友便辟，友善柔，友便佞，損矣」，意思是「與走邪門歪道的人交朋友、與讒媚奉迎的人交朋友、與花言巧語的人交朋友，有害處」。