快訊

民團號召青鳥今晚集結藍營中央黨部抗議 國民黨回應了

大陸浙江大學赴英交流「邀請函爆造假」 學生遭拒發簽證10年

彭博：鴻海已接洽Nissan不只想買廠房 有意取得控股權

要領錢驚見銀行ATM貼「2大字」拒絕 網笑翻：難得我贏了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友要領錢，驚見ATM上貼了兩大字拒絕引網笑翻。 示意圖／ingimage
網友要領錢，驚見ATM上貼了兩大字拒絕引網笑翻。 示意圖／ingimage

ATM普及全台各地，操作流程方便是大家領取現金最快速的工具。一名女網友卻透露，近日要去ATM領錢時，上面竟然貼了大大的「破產」二字非常有趣，於是拍下來向大家分享，也吸引網友回覆「我終於有比ATM還有錢的時刻了」。

原PO以「我終於也有可以PO路觀的東西了」為題，在臉書社團「路上觀察學院」曬出自己拍的照片。雖然生活上偶爾會碰到ATM無法使用，但第一次看到被貼上白紙認證「破產」的ATM，讓她感到十分新奇，同時也笑倒大批網友，直呼店員太有才。

照片下不少網友紛紛留言「店員很有才」、「我總算贏過ATM了」、「我這還有被店員查封的」、「可以說是ATM之恥嗎」、「單機破產，請求支援」、「ATM肚子餓了」、「小精靈信用不良嗎」。

也有網友認真推測「這應該是偏遠分店錢被領光，但運鈔車還沒來就這樣」，同時也有人提出建議「鈔票不足可以打去金管會，這分行會被電」。

ATM

延伸閱讀

普惠金融大手筆 台中銀增設五台容膝式ATM 國銀最多

蘭嶼假日外幣沒法換 外籍情侶慘…男押民宿女飛台換台幣贖回

銀髮族常被詐騙！大阪研擬「ATM前不能用手機」 反挨轟：太無聊

誰要存珍奶？ATM慘遭「水攻」畫面曝光 她傻眼：不會有利息

相關新聞

爬樓梯看到「現代益友」標準 網笑瘋：我都符合！是電子好閨蜜

有些學校、機關樓梯會貼標語，讓人在爬樓梯時不無聊。日前有位網友發現，他中午走樓梯時，發現一處樓梯貼著論語的內容，寫著「古代益友」的標準，另一階樓梯則貼著「現代益友」標準，讓他表示「真的快笑死」。

要領錢驚見銀行ATM貼「2大字」拒絕 網笑翻：難得我贏了

ATM普及全台各地，操作流程方便是大家領取現金最快速的工具。一名女網友卻透露，近日要去ATM領錢時，上面竟然貼了大大的「破產」二字非常有趣，於是拍下來向大家分享，也吸引網友回覆「我終於有比ATM還有錢的時刻了」。

台日價差買不下去…網曝「不出國」GU最省買法 過來人提醒1差異

日本服飾GU、UNIQLO在全台各地都有門市，其品牌風格深受台人喜愛，然而商品定價與日本當地的價差也成為許多人「買不下手」的原因之一...

旅台日本作家回國吃一蘭「被給中文菜單」 苦笑：我像台灣人？

旅居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」，時常個人臉書分享生活點滴，近日他回到日本吃一蘭拉麵時，店員拿來了中文菜單，讓他當場愣住，還苦笑說「我哪裡像台灣人？」不少網友則認為應該和髮型有關。

朋友為賺回饋每次都搶刷卡 他無奈：還跟我們收原價

朋友出門聚餐時，有些人會搶著付錢，除了怕尷尬以外，有些人則是想賺回饋。日前有位網友表示，每次跟朋友出門吃飯，他都會衝第一去結帳，但不是為了請客，而是想賺信用卡的紅利點數，讓原PO好奇「大家會反感這種行為嗎？」對此，有人提出解方「很在意的話，為什麼不分開結帳？」

淡水老街土耳其冰淇淋曝新規矩 一票網友樂見：是德政

淡水老街一家土耳其冰淇淋店，因常常和客人「互動」而聞名。一名網友透露，近期該店家多出一條排隊通道，上面寫著「不玩」，讓客人可自由選擇是否要被老闆「戲弄」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。