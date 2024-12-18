要領錢驚見銀行ATM貼「2大字」拒絕 網笑翻：難得我贏了

ATM普及全台各地，操作流程方便是大家領取現金最快速的工具。一名女網友卻透露，近日要去ATM領錢時，上面竟然貼了大大的「破產」二字非常有趣，於是拍下來向大家分享，也吸引網友回覆「我終於有比ATM還有錢的時刻了」。

原PO以「我終於也有可以PO路觀的東西了」為題，在臉書社團「路上觀察學院」曬出自己拍的照片。雖然生活上偶爾會碰到ATM無法使用，但第一次看到被貼上白紙認證「破產」的ATM，讓她感到十分新奇，同時也笑倒大批網友，直呼店員太有才。

照片下不少網友紛紛留言「店員很有才」、「我總算贏過ATM了」、「我這還有被店員查封的」、「可以說是ATM之恥嗎」、「單機破產，請求支援」、「ATM肚子餓了」、「小精靈信用不良嗎」。

也有網友認真推測「這應該是偏遠分店錢被領光，但運鈔車還沒來就這樣」，同時也有人提出建議「鈔票不足可以打去金管會，這分行會被電」。