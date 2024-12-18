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台日價差買不下去…網曝「不出國」GU最省買法 過來人提醒1差異

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享如何用最實惠的價格在台購買GU服飾。圖／GU提供
網友分享如何用最實惠的價格在台購買GU服飾。圖／GU提供

日本服飾GUUNIQLO在全台各地都有門市，其品牌風格深受台人喜愛，然而商品定價與日本當地的價差也成為許多人「買不下手」的原因之一。近日，有網友發文分享了不出國也能聰明購買GU服飾的方法，引起熱烈討論，還有過來人表示，照同樣的方法購置一家4口的冬衣，「省了5千塊台幣」。

原PO在Threads上發文分享，在台灣若要購買GU服飾，最聰明的作法是到門市試穿後，直接在日本GU訂購，並選擇寄送海外。原PO請朋友代購後發現，就算需要加上代購費及郵資，價格仍比直接在台灣門市消費來得便宜。

由 @isabellathatgirll 發佈
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該貼文一出便引起不少網友留言討論，「真的，第一次買還可以用折價」、「聽起來不錯」，也有人感嘆台日的價差相當大，「在台灣GU買一件褲子，在日本GU可以買快三件」、「台灣人怎麼都被當盤子薛」。

也有過來人分享購買經驗，「UNIQLO也是可以！今年初有安排去北海道玩雪，去年底就在感謝祭的時候把全家四個人需要的冬衣、發熱衣褲都在日本網購訂好，用代購平台寄回來，大概省了5千塊台幣左右」、「我上次也這樣想，但990台幣的錐型褲，日本感謝祭折扣下來加上代購費，好像就沒那麼吸引我了」

但有網友提醒，「日本跟台灣尺寸通常都不太一樣，日本尺寸通常會再小一點點，屢試不爽」 、「我在台灣買同款的M，日本要買L」。

GU UNIQLO 代購 價差 日本

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