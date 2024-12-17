旅台日本作家回國吃一蘭「被給中文菜單」 苦笑：我像台灣人？

旅居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」，時常個人臉書分享生活點滴，近日他回到日本吃一蘭拉麵時，店員拿來了中文菜單，讓他當場愣住，還苦笑說「我哪裡像台灣人？」不少網友則認為應該和髮型有關。

「日本人的歐吉桑」昨（16）日在臉書發文表示，近日回到日本後很想吃一蘭拉麵，沒想到進到店裡去，店員竟然拿了中文菜單給他，讓他非常傻眼。從照片中看到菜單上除了繁體字以外，還有韓文，讓「日本人的歐吉桑」看了苦笑說「請問店員，我哪裡像台灣人啦？難道是這髮型嗎？」

貼文引起不少討論，「日本人認證台灣臉」、「是不是講日文有台灣腔？哈哈哈」、「日本店員可能有訂閱歐吉桑」、「你快跟店員說日文，他們可能會稱讚你日文說得很好」、「裡面有韓文，也可能以為你是韓國大叔」、「太多台灣人去的關係」、「我以為只有觀光客會吃一蘭」。