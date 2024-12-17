朋友為賺回饋每次都搶刷卡 他無奈：還跟我們收原價

一群朋友出門聚餐時，有些人為了怕尷尬會搶著付錢，也有人是想賺回饋。日前有位網友表示，每次跟朋友出門吃飯，對方都會衝第一去結帳，但不是為了請客，而是想賺信用卡的紅利點數，讓原PO好奇「大家會反感這種行為嗎？」對此，有人提出解方，「很在意的話，為什麼不分開結帳？」

一名網友在PTT發文表示，每次跟朋友約吃飯，吃完結帳時，朋友都會衝第一，但不是為了請客，而是想賺取信用卡的紅利點數。原PO抱怨，「朋友嘴巴時不時嘮叨，哪些情景要用什麼信用卡刷才會划算，重點是轉頭跟我們要錢的時候是要原價，雖然差不了多少錢，但感覺挺差的」。他事後坦言，「撇除這一點，這個朋友人還不錯」，但也好奇「大家會反感這種行為嗎？如果會的話會不會直接指正？還是說就算了」。

文章曝光後，引發正反兩面看法，有網友認為朋友太計較，「雖然沒礙到人，但是貪小便宜的吃相不太討喜」、「除了信用卡，對方連發票都存自己載具吧！好處都被他拿走了，有點過分」、「都賺回饋了，還要跟人家收原價真的滿討厭的」。

但也有人認為不用想那麼多，「我覺得沒差，他要催收每個人給他錢也很麻煩」、「我不會介意耶，吃一頓千元內的餐點頂多才回饋50元」、「給他賺沒差吧，收錢那麼麻煩」、「你有差那個10幾塊嗎？要收錢真的滿累的」、「那你去當結帳的人啊，為什麼不去？」、「你想賺回饋就說啦！會在意朋友用信用卡優惠的比較討厭」、「在意這個你跟他真的是朋友嗎？會計較的其實是你」、「總覺得你比較在意，你比較討厭」。

還有網友提出解方，「你很在意的話，為什麼不分開結帳？」、「會介意就直接說各付各的」、「還是你要精算後再給他錢？」、「以後帳單分開也可以」、「不然你們可以改用行動支付付款，就比較方便」。