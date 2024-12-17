淡水老街土耳其冰淇淋曝新規矩 一票網友樂見：是德政

淡水老街一家土耳其冰淇淋店，因常常和客人「互動」而聞名。一名網友透露，近期該店家多出一條排隊通道，上面寫著「不玩」，讓客人可自由選擇是否要被老闆「戲弄」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」表示，近期很久沒去淡水老街，意外發現現在如果想買土耳其冰淇淋，終於可以不被老闆戲弄了。

貼文一出後，吸引5000多名網友按讚，紛紛表示「身為I人，每次經過都因為怕被玩不敢去吃」、「每次路過都想吃，但想到會被老闆玩弄就沒心情了」、「居然可以不玩了，完全是德政」、「居然有這選項！下次去馬上去吃，好奇很久了耶」、「真的不喜歡被捉弄，有這人道走廊應該很多人都會願意嘗鮮吧」、「不想跟人互動的終於也能吃了嗎」、「土耳其冰淇淋口感不同，現在可以不玩，真的推薦大家都吃吃看」、「感覺生意會好很多，哈哈哈」。

不過，也有部分網友持相反意見，「那個價錢本來就包括跟老闆互動，自願不玩等於白花錢耶」、「不玩就沒有土耳其冰淇淋的特點了吧」、「我付錢的時候也會跟老闆玩，不讓他輕易拿到我的錢，超好笑」、「其實老闆會看人臉色，如果真的不想玩可以臭臉，很快就能拿到了」、「不玩就沒意思」。