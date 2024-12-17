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士林夜市打工妹「日文超溜又甜美」 百萬網友朝聖：顏值不輸日韓

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期逛士林夜市的遊戲攤販時，發現一名打工的少女不僅顏值高、身材好，還講一口流利的日文接待外國觀光客。示意圖／聯合報系資料照片
一名網友分享，近期逛士林夜市的遊戲攤販時，發現一名打工的少女不僅顏值高、身材好，還講一口流利的日文接待外國觀光客。示意圖／聯合報系資料照片

士林夜市是台灣知名的觀光景點，常常吸引不少外國遊客。一名網友分享，近期逛士林夜市的遊戲攤販時，發現一名打工的少女不僅顏值高、身材好，還講著一口流利的日文來接待外國觀光客。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

模特兒吳昱萱在社群平台「Threads」表示，近期逛士林夜市，看到一名不到20歲的少女在遊戲攤販打工，認為對方顏值高、身材好，完全不輸日韓的女生，讓她大讚「未經雕琢的璞玉都可以如此，難怪出道不用當練習生」。

從吳昱萱的影片中可以發現，該名不到20歲的打工少女，用一口流利的日語，招呼日本來的遊客，表現相當活潑大方且一點都不怯場。吳昱萱也在影片最後稱讚少女很可愛，讓對方不好意思地說「謝謝」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文一出超過166萬次瀏覽，多數網友也留言大讚，「台灣女生真的很漂亮」、「夜市很少有這麼優質的」、「我也看過她，超優」、「台灣顏值身材本來就全亞洲第一名」、「夜市店員程度都這麼好」、「台灣人日文平均N2的傳說，我越來越相信是真的了」。

士林夜市 打工 日文 身材 顏值

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