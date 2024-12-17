好市多發回饋金！一票會員爽賺好幾萬：無痛買iPhone 16

美式賣場好市多因商品價格實惠，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日收到好市多的回饋金，竟高達上萬元，讓他相當驚喜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，因搬家有購入新家具的需求，特別為此升級黑鑽卡，近期收到回饋金，加上聯名卡累積的回饋共有1萬1500元，讓他也相當好奇「大家拿到最高的回饋是多少？」

貼文一出，多數拿過回饋的網友也透露，「3萬，但已經花完了」、「最高回饋就3萬而已，沒有更高」、「我的回饋加起來可以無痛買一隻iPhone 16 」、「今年我好多金回饋有5000多元，感覺也是適合升黑鑽的」、「我今年有6800多元的多利金，平均每年都有6千多元」、「我速度比較快，7個多月就到3萬頂了」。

此外，也有部分網友給出實用建議，「有在買或是會有大筆花費的，真的建議直接升黑鑽，回饋基本可以抵掉會員費，就算沒有COVER過，好像也可以退回一般會員」、「上次黑五我們突然買了計畫之外的家電，被店員告知要不要升級回饋比較多，所以那時候直接升了」。