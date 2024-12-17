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爸媽年代的「周杰倫」是誰？過來人指這2人：華語樂壇教父

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，周杰倫絕對是現今華語歌壇的天花板、偶像的偶像，但他相當好奇，爸媽那輩的周杰倫是誰？圖／杰威爾音樂提供
一名網友表示，周杰倫絕對是現今華語歌壇的天花板、偶像的偶像，但他相當好奇，爸媽那輩的周杰倫是誰？圖／杰威爾音樂提供

周杰倫是第一個在大巨蛋舉辦演唱會的歌手，一名網友表示，周杰倫絕對是現今華語歌壇的天花板、偶像的偶像，但他相當好奇，爸媽那輩的「周杰倫」是誰？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「四、五、六年級的周杰倫是誰？」為題，指出周杰倫絕對是現今華語歌壇的天花板，再稱霸個10幾年也不是問題，但也相當好奇爸媽那輩的「周杰倫」是誰？他則是點名張雨生、張學友和王傑。

貼文一出後，最多網友點名羅大佑和李宗盛，紛紛表示「羅大佑吧！我爸說他以前聽羅大佑唱歌，都聽不出來歌詞咬字，現在聽周杰倫也是走這個風格」、「女的就蘇芮，男的就羅大佑」、「羅大佑，再來是李宗盛」、「早一點就費玉清、羅大佑」、「王傑，更早就羅大佑」、「李宗盛是華語音樂教父，成就和周杰倫差不多」、「李宗盛才是華語音樂教父」、「李宗盛才有在創作吧」。

此外，也有不少網友點名自己心中的偶像，「六年級可能是陳綺貞or張震嶽吧」、「鳳飛飛、鄧麗君」、「江蕙」、「二姐（江蕙）紅很多年，一直拿獎」、「當年唱片業還是靠鳳飛飛、鄧麗君、劉文正、高凌風這些人在撐」、「林強、鄭智化、王傑、張雨生」。

周杰倫 大巨蛋 天花板 演唱會 華語 音樂

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