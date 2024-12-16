媽媽昏倒醒來迸出這句話 全家人傻眼：電視劇看太多？

家人突然生病或身體不適，容易讓親友手足無措。有位女網友表示，她媽媽昨（15）日突然昏倒，全家都擔心到不行，馬上帶去看醫生，結果媽媽醒來後第一句話是「好希望醒來穿越到古代」，讓原PO傻眼笑稱「戒掉網路成癮吧」。

一名女網友在Threads發文表示，她媽媽半夜突然昏倒，全家都非常擔心，一大早就帶媽媽去看醫生，她跟妹妹緊張到哭出來，雖然弟弟個性比較粗心，但也跑來關心情況。正當全家人緊張時，媽媽中午回家後第一句話是「哎，好希望昏倒醒來後，我會像小說一樣穿越到古代，這樣我應該是皇后！」原PO無言表示，「戒點網路成癮吧！我親愛的媽媽」。

文章曝光後，有網友也分享類似經驗，「我媽媽之前也會網路短劇看太多，常常假裝自己穿越古今，她會突然扶著額頭，暈眩的樣子，一陣抬頭後四處張望，用茫然的語氣問大家『今年是幾年？』，等到我們回答後，她會低頭看著自己的雙手，又說『我剛剛是…穿越了？』」；還有人幽默回應，「抱歉我笑出來了，媽媽也太可愛了吧」、「好可愛的媽媽，如果我穿越，我想要變成武則天」、「雖然有點失禮，但超級好笑」。

也有網友建議原PO媽媽去做身體檢查，「天氣冷，長輩要注意保暖，保護好頭部、脖子、手足跟肚子，媽媽這樣說，可能是想讓妳們安心」、「妳媽媽是想要讓妳們沒那麼擔心吧，才故意講這種話逗妳們笑，還是帶她去檢查一下吧」、「祝阿姨身體健康吧」、「要全身健康檢查一下喔！」原PO也特別留言回應，「我媽媽人沒事，檢查結果沒什麼問題，謝謝大家的關心，至於一穿越就想要當皇后，我會去跟媽媽說小心穿越成丫鬟」。